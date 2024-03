José Alberto Díez de Castro: "Lo inteligente es buscar soluciones y tener títulos que traigan alumnos, no conformarse con aulas vacías"

El Campus Terra evoluciona bien en general y hasta ha vuelto a ganar alumnos después de muchos años perdiéndolos, defiende José Alberto Díez de Castro. Lo dice unos días después de que se celebrara el comité de seguimiento del campus especializado de Lugo, un proyecto que debe ir cumpliendo una serie de requisitos de cara a renovar la acreditación en 2025. La buena marcha general del proyecto satisface al secretario xeral de Universidades, que cree en ese modelo de campus especializados impulsados por la Xunta, en el que Galicia es pionera en España y que en Europa ha sido un éxito, dice.

Él pone el foco en los avances y en el trabajo para traer nuevas titulaciones y rechaza a la vez polémicas que ve artificiales, forzadas y, quizás interesadas, sobre la situación de algunos títulos con escasa capacidad ahora mismo de atraer alumnos. Abrir, cerrar o transformar títulos no es algo que haga la Xunta, sino el resultado de acuerdos que tomen las propias universidades, sostiene.

¿Hay titulaciones de Lugo en peligro por las normas de la Xunta?

No. En materia de títulos las decisiones se toman siempre con acuerdos de las tres universidades. Fue así como se hizo en el programa 2017-2022, cuando en Lugo se cerraron cuatro y se crearon, a cambio, cinco. Creo que el resultado fue satisfactorio, porque se implantaron tres grados que han funcionado muy bien: Robótica, Bioquímica y Empresas y Tecnología. Se ha logrado que un campus que perdía alumnos vuelva a ganarlos. Fue un éxito.

Sin embargo, hay incertidumbre en Lugo por el futuro de varias titulaciones. ¿En qué fase estamos?

Ahora se está trabajando en un nuevo convenio con las universidades. Se está en la fase de ver qué es lo que funciona mal, de buscar acuerdos para racionalizar la oferta y de introducir diez o doce nuevos grados en el sistema gallego.

Agrarias y Forestales deben estar en Lugo, por supuesto. La cuestión es cómo se pueden revitalizar

Habla de "ver qué funciona mal", ¿significa eso que la Xunta puede cerrar grados de Lugo que no captan suficientes alumnos?

No, en absoluto. Para empezar, la Xunta ni cierra ni abre grados. Eso se hace por acuerdos entre todas las universidades. Y, segundo, si alguien decide mantener un título, aunque no funcione, lo podrá hacer. Pero yo creo que es mejor, más inteligente, buscar soluciones y tener títulos que atraigan alumnos que conformarse con tener aulas vacías. Creo de verdad que es mejor para los centros, para las universidades y también para la ciudad. En todo caso, este año se tendrá que cerrar el acuerdo: decidir qué grados nuevos se introducen y qué se hace con los que funcionan mal.

¿Es justa esa exigencia de un mínimo de 45 alumnos de nuevo ingreso para mantener un título?

Hasta la última coma de ese decreto se pactó con los rectores. Y, con todo, en trece años no se ha aplicado. No lo cumplimos porque lo que queremos es que los centros tengan posibilidades. Hay que poner un número, es obligado, pero dado que no se ha aplicado, el problema no está en el decreto, sino en ver cómo se refuerzan las titulaciones y logramos grados que funcionen, que atraigan alumnos. Tener profesores que vayan a clase a hablar a las paredes no sirve para nada.

¿Y hay que mantener los grados en ingeniería Agraria y Forestal?

Agrarias y Forestales deben estar en Lugo, por supuesto. La cuestión es cómo se pueden revitalizar si las medidas aplicadas por el centro no han sido eficaces. ¿Podrán seguir como hasta ahora? Sí, podrán seguir si esa es su decisión, pero no solucionarán el problema que tienen. Y no se puede prescindir de títulos estratégicos, pero tampoco llevar alumnos por la fuerza a estudios que no quieren.

Se ve como una amenaza para la provincia la situación de riesgo de esas titulaciones.

¿Es bueno para la provincia que no haya alumnos? Yo me hago esa pregunta y creo que lo que necesitamos es que vengan más estudiantes. En Lugo hay de partida una ventaja: solo aquí se imparten los másteres habilitantes.

¿En qué mundo vive quien dice que la enseñanza online es una barbaridad? Lo hacen las mejores universidades

Se propuso una solución que se ve en Lugo como una reconversión peligrosa: un título interuniversitario.

Un título interuniversitario permite proteger a todo el mundo. Se debatió, en la búsqueda de un acuerdo, y se planteó que la mejor solución podía ser compartir los títulos. Pero cuando se hizo esa declaración de intenciones, basada en lo que las universidades consideran la mejor opción, hubo un estallido, una respuesta con argumentos a veces asombrosos. Se ha atacado, por ejemplo, que pueda haber clases online. ¿De verdad hay alguien que puede poner el grito en el cielo por algo que hacen con éxito las mejores universidades del mundo? ¿En qué mundo vive quien dice que la enseñanza online es una barbaridad?

¿Se va a cerrar ya Paisaxe?

Se hará lo que quiera la Universidad. El hecho es que esa es la historia de un fracaso. Se ha intentado ese título tres veces y con tres formatos distintos y nunca ha funcionado.

¿Está en riesgo Ingeniería de Procesos Químicos?

No. Eso no ha estado en la agenda de discusión estos años. El problema con ese título es distinto y viene de cuando la USC decidió duplicarlo y darlo también en Santiago, con lo que comenzó un descenso continuo de alumnos en Lugo.

¿Qué va a pasar con el título de Ingeniería Civil?

El problema de Ingeniería Civil es que está triplicado. Hay tres títulos iguales, con el mismo número, bajo, de alumnos en cada centro. Hay una negociación de las universidades y Santiago quiere compartir el título, la Xunta también defiende que se comparte, pero A Coruña no quiere.

Parece obvio que parte del problema está en que hay mucha duplicidad de títulos en el sistema universitario gallego.

Es algo que no se debió hacer. La universidad es un ascensor social y un medio clave para la igualdad, pero esa duplicación de títulos fue un error, y no hay alumnos para todos. Ese es un problema que irá a más con la crisis demográfica. A futuro podremos quizás ir compensando con alumnos de Latinoamérica, pero esa no va a ser una solución inmediata.

¿Y qué se puede hacer?

Hubo un periodo de adaptación a Bolonia, pero cuando llegamos nosotros en 2009 ya estaban hechas cuestiones como las adaptaciones curriculares. Pero lo que sí hicimos en 2011 es sacar el decreto que impide que se creen nuevas duplicidades de títulos en el sistema universitario gallego. Era una medida de racionalidad.

Sin embargo, en Lugo hay quien sostiene que ahora la Xunta incumple su propia norma al permitir que Ourense implante Sensórica, que se ve como una competencia directa de Robótica.

Primero, no se crea nada. Lo que hay ahí son recomendaciones del panel de expertos que han trabajado en el proyecto de campus especializado de Ourense. Y hay títulos en Ourense que se solapan con los de Lugo, pero es que son titulaciones que existen, que vienen de muchos años atrás.

En todo caso, en Lugo existe esa sensación de amenaza porque en Ourense se planteen dobles grados que unen, por ejemplo, Ingeniería Agraria y Tecnología de los Alimentos.

Un doble grado no es un título nuevo, sino un programa de simultaneidad de estudios. Y la Universidad de Vigo no tiene que pedirle permiso a nadie para hacerlo. Si el rector dice que lo hace, pues lo puede hacer. Es de mala fe decir que se dan nuevos tútulos.

Hay igual recelo con Enología.

Ese es un título que falta en el sistema universitario gallego. El que haya un grado con algunos créditos que coinciden no es igual que tener esa titulación específica. El de Ourense es el Campus Agua, pero tiene líneas vinculadas a la alimentación porque esos títulos ya existen en Ourense.

¿Entiende las suspicacias en Lugo por la creación de ese nuevo campus especializado en Ourense?

¡Si hace cuatro años pedían mi dimisión en Ourense porque decían que me traía a Lugo todos los títulos porque este es mi campus, del que soy profesor!

¿Y por qué se crea ahora el de Ourense?

En Galicia tenemos ocho campus y siete proyectos de especialización. Se decidió empezar por los de Ferrol, que fue el primero, Lugo, que fue el segundo, y Ourense, el tercero, porque eran los que estaban peor. La Xunta es quien apuesta por el Campus Terra, quien pone un millón anual, porque cree en el potencial de los campus de especialización y en su potencial para mejorar y generar igualdad entre los campus y los alumnos.

En Lugo barajamos dos títulos nuevos

Señala de forma reiterada el problema que supone la caída demográfica. ¿Veremos luchas a muerte por captar alumnos?

Los alumnos no caen de los árboles y sí, ese es un problema grave. Los mejores centros, los que acrediten calidad y prestigio ante los estudiantes y sus familias serán los que conseguirán más matrículas. Creo que los centros gallegos tienen calidad y están en el camino, pero hay que trabajar, porque no es una situación fácil.

¿Cómo se enfoca esa competencia para captar alumnos?

Galicia tiene muy buenos centros universitarios, pero no hay que pararse. Una de las estrategias en la que trabajamos es en la de crear másteres y grados de excelencia, de modo que los alumnos y las familias sepan que la formación ahí va a ser excepcional, la mejor que puedan encontrar.

Crear nuevos títulos universitarios, para ir adaptando la oferta universitaria, es otra estrategia. ¿Qué propuestas tienen para Lugo?

Tenemos preparados nueve posibles nuevos grados para el sistema gallego y hay dos que encajarían perfectamente con el campus de Lugo, porque un título conectado a un campus especializado no puede ir a otro sitio. Pero no se puede decir aún cuáles son.

¿Tiene sentido autorizar universidades privadas cuando hay esa crisis para llenar aulas?

Nosotros ni promovemos ni financiamos universidades privadas, pero esa es una actividad legal, regulada por el Gobierno de España, y yo no le puedo decir que no a un proyecto que cumple las normas. Otra cosa es que el Gobierno decida cambiar el sistema. Es un desafío porque tienen el 20 por ciento de los alumnos de grado y el 40 por ciento de los de máster. De todos modos, también creo que no todas son iguales. Algunas de las mejores universidades del mundo son privadas, eso es un hecho, y también hay otras por ahí adelante de las que todo el mundo piensa que venden títulos al peso.

¿Dado que hay una crisis de alumnos, no tendría sentido poner más el foco en los centro de investigación que en la docencia?

¿Hay que apostar por la investigación? Desde luego, y lo estamos haciendo, con centros de investigación a los que quieren venir los mejores, con 300 solicitudes de científicos procedentes de diez países. Tenemos centros aquí que no los tiene nadie en toda España. Pero yo también creo que la universidad no se entiende sin docencia. Debe formar alumnos, preparar profesionales, servir a la sociedad y ser un instrumento que ayude a la igualdad. Tenemos que trasladar a la docencia esa excelencia que tenemos en la investigación.

La bajada de alumnos en el campus de Lugo se hizo notar a partir del plan Bolonia. A partir de ese dato, ¿cree que fue bueno ese plan europeo?

Yo soy muy fan de Bolonia. Es cierto que en Lugo se notó la bajada de alumnos, porque al recortar un año en muchas carreras bajó el número de estudiantes en los campus. Pero el problema es la crisis demográfica, no Bolonia. Es cierto que Lugo pasó de estar hace años en cerca de 11.000 alumnos a caer a 3.000 o menos, pero ahora, con los nuevos títulos creados en los últimos años, se ha vuelto a crecer y hay más estudiantes.

¿Qué ventajas le ve a Bolonia para ser tan fan?

Bolonia pone el foco en el alumno. Toda la docencia debe estar al servicio de su formación y supuso dejar atrás un viejo modelo que permitía ir a clase a cantar apuntes. Ahora el alumno ya tiene los apuntes sin necesidad de ir a clase y se trata de ir más allá para aprender y creo que el grueso del profesorado lo hace muy bien.

La endogamia existe, y sube. Tenemos el menor índice de profesorado extranjero

Se habla con frecuencia de la endogamia como un problema de la universidad. ¿Existe?

Existe. Hay, de hecho, indicadores oficiales que miden cuántas personas hay dando clase en una universidad tras haber hecho allí la tesis. Tenemos ese sistema, que permite dar cuenta a la sociedad gallega de la realidad, y lo que muestran esos indicadores es que el fenómeno sigue subiendo. Uno de los índices más claros es que tenemos el porcentaje más bajo de España de profesorado extranjero. Es uno de los aspectos a mejorar.

Hay ciudades, algunas incluso en España pero sobre todo en Europa, donde hay miles de estudiantes. ¿Hemos hecho cosas mal para que eso no ocurra aquí?

Hay ejemplos relevantes, por ejemplo en Holanda, donde se optó por la especialización total de los campus. Funcionó, pero esa apuesta supuso cerrar todo lo que no formaba parte de la especialización. Nosotros hemos apostado por campus especializados parcialmente. La razón es que rechazamos absolutamente cerrar títulos en una ciudad que funcionan y que tienen demanda. La universidad debe servir a la sociedad y a los ciudadanos y ha de ser útil también como instrumento de igualdad, de manera que de ninguna forma nos podíamos plantear que Profesorado, Enfermería u otro tipo de títulos con mucha demanda cerraran en algunas ciudades para concentrarse en un único campus gallego. No nos pareció aceptable hacer eso.

¿Qué universidades y qué centros le gustan al secretario xeral de Universidades de Galicia?

Me gustan las universidades que cumplen su función, que forman a las personas. Eso es fundamental y creo que si renunciamos a ello mal vamos, porque acabaremos permitiendo que nos digan que la formación la puede dar cualquiera, que la podemos dejar en manos de empresas o de otras entidades. Y por eso creo que la formación debe ser buena y que el alumno debe sentir que le sirve ir a clase, que no acude a ver a un profesor en un atril dictando notas.

¿Cree que eso existe aún en la universidad gallega?

Yo creo que tenemos una buena universidad. Pero siempre debemos aspirar a mejorar. Y asumo que me gustan las universidades que se colocan en los primeros puestos, las que van acertando con la internacionalización... Y cuando veo un ránking, sea el de Shanghái u otro, y no veo ahí una gallega, pues me decepciona. Quiero que estén ahí.

Dígame qué le gusta especialmente de la universidad gallega y del campus de Lugo y un plan de futuro que le genere expectativas.

Pues me gusta todo. Creo que tenemos un sistema muy completo. Y de Lugo, creo que basta decir que yo tengo mi plaza aquí por elección personal. Creo que es más fácil hacer cosas aquí que en las universidades muy grandes. Y aspiro a que seamos excepcionales, los mejores de España como poco.