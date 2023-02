"Lo siento, como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no estoy programado para analizar situaciones políticas actuales. Mi conocimiento se basa en información hasta 2021 y no tengo la capacidad de predecir o hacer comentarios sobre situaciones políticas en tiempo real". Este texto, perfectamente redactado, es la respuesta de la inteligencia artificial ChatGPT al requerimiento "Analiza la situación política en Lugo".

Respuestas similares, algunas en la forma y otras en las conclusiones, se obtienen cuando se le formulan preguntas sobre la política local, como una de esas personas reales que suelen responder con un "a mí la política no me interesa, me parecen todos iguales". La limitación de ChatGPT parece doble: en la búsqueda de información (solo hasta 2021, aunque sus creadores dicen que aprende de su experiencia) y en el ámbito de la misma, porque los políticos de Lugo no parecen figurar en sus archivos.

Tampoco se le pueden reprochar estas carencias sobre actualidad lucense a una IA que trata de imitar a las personas. Quizás también por eso comete no pocos errores y, sobre todo, recurre a generalidades cuando se le plantean otros temas. Estos son algunos.

"Dime los problemas de vivir en Lugo"

Hay temas en los que el acuerdo y la información disponible es tal que los clava: "Falta de oportunidades laborales en algunos sectores. Población relativamente pequeña y escasa oferta de servicios. Baja densidad demográfica en comparación con otras ciudades. Dificultades en la movilidad debido a la distribución geográfica. Escasa presencia de empresas multinacionales. Limitaciones en la oferta de entretenimiento y cultura".

"Dime las ventajas de invertir en Lugo"

ChatGPT va lanzado en esta, se ve que aprendió de la anterior: "Bajo costo de vida. Potencial de crecimiento económico. Ubicación estratégica en el noroeste de España. Acceso a recursos naturales y energéticos. Oferta turística diversa y atractiva. Programas gubernamentales de apoyo a la inversión". También destaca la "calidad de vida", aunque se le tuerce algún algoritmo y alaba el "buen clima". Casi.

"Ventajas de estudiar Veterinaria en Lugo"

Es quizás esta una de las habilidades más perfeccionadas de la maquinita habladora y, a la vez, una de las que más la delata y que más irritante puede resultar por su persistencia: su capacidad para la generalización como salida a cualquier dilema.

El ejemplo perfecto es esta pregunta sobre estudiar Veterinaria en el centro universitario de Lugo, responde con un listado de ventajas de estudiar Veterinaria, sea donde sea: "Formación especializada en el cuidado de animales. Oportunidades de trabajo en el sector de la salud animal. Aprendizaje en un entorno científico y tecnológico. Desarrollo de habilidades en diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estudios en una institución reconocida en España".

"Háblame de la muralla romana de Lugo"

Si se le pone fácil, con temas abundantemente documentados y accesibles, ChatGPT puede parecer un arqueólogo de Lugo: "La muralla romana de Lugo es un conjunto arqueológico ubicado en la ciudad de Lugo, en Galicia, España. Fue construida en el siglo III d.C. y es considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar romana en España y en Europa. La muralla rodea el casco antiguo de la ciudad y tiene una longitud aproximada de 2 km". Siguen otros dos párrafos igualmente correctos, aunque siempre puede haber algún detalle que delate que no es del mismo Lugo: "Conserva sus estructuras originales, incluyendo los once baluartes y las dos puertas principales".

"Háblame de la afición del CB Breogán"

Justo antes de esta pregunta, se le pidió a ChatGPT que redactara un comunicado oficial sobre la destitución del entrenador del CD Lugo. Hay que reconocer que lo hizo rozando la perfección, si se añadieran el nombre podría distribuirse a los medios sin problema. Se ve que en este asunto también existe documentación abundante de la que nutrirse.

También la pregunta sobre la afición del Breogán la enfocó bien, al menos situando al club en Lugo. Pero los siguientes párrafos son una serie de lugares comunes que podrían aplicarse a cualquier afición del mundo: "Es conocida por su apoyo incondicional y lealtad... por su presencia en los partidos. El apoyo de la afición es crucial para el éxito del equipo y es un factor importante en la motivación y el rendimiento de los jugadores".

Para ser alcaldesa de Lugo conviene presentarse

La candidata Elena Candia y la alcaldesa, Lara Méndez.

El programa de inteligencia artificial respondió a más de una docena de preguntas, reformuladas de todas la maneras posibles, sobre las posibilidades de la alcaldesa, Lara Méndez, y sobre la candidata del PP Elena Candia para acceder a la alcaldía tras las próximas elecciones municipales.

De todas la maneras posibles, ChatGPT respondió lo mismo: no tiene datos ni está entrenado para hacer valoraciones políticas de actualidad. Fiel a su tendencia a generalizar, aconsejó que para tener posibilidades de ser alcaldesa es importante presentarse a las elecciones y convencer al electorado. Desconoce quiénes son Méndez y Candia.