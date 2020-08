Insultar a su ex y decirle "no tienes ni tetas" le cuesta 180 euros de multa

Un lucense que se dedicó a acribillar a su ex con mensajes insultantes y humillantes -llegando a decirle cosas como: “Me das asco y no tienes ni tetas”- acabó condenado a pagar 180 euros de multa como autor de un delito de leve de vejaciones.

Según quedó recogido en la sentencia, el acusado y la mujer mantuvieron una relación de pareja y llegaron a tener una hija en común. La relación llegó a su fin y el día 30 de enero de 2018, el hombre envió desde su móvil varios mensajes de Whatsapp al teléfono de su excompañera, en los que le decía cosas como: “No odio a ninguna persona pero a ti sí porque eres odiosa”, “eres una carga para todos”, “el día que te mueras el mundo será un sitio mejor”, “eres sin duda la persona más mala y torcida que he visto jamás”, “lo único que conseguirás es amargarnos a todos”, “pena que no te matases cuando te comiste las pastillas”, “eres un cáncer” o “das asco y no tienes ni tetas”, entre otras expresiones similares.

La mujer denunció los hechos y acusó también a su expareja de ocasionarle lesiones. Así, el 2 de febrero de 2018, el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo dictó una orden de protección a favor de la mujer, con medidas cautelares penales y civiles.

El hombre fue juzgado en el Penal número 2 de Lugo y el juez le impuso una multa de 45 días con una cuota diaria de 4 euros, como autor de un delito leve de vejaciones injustas. El magistrado lo absolvió sin embargo del delito de lesiones del que había sido imputado, al considerar que “no quedó acreditado”.