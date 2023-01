El instructor de la fábrica de la luz no ve caso para exigir responsabilidad patrimonial

El instructor del expediente de investigación del fallido contrato de la fábrica de la luz, que motivó que el Concello tuviera que acabar indemnizando a la empresa Inca con casi 2,5 millones de euros, no ve dolo, culpa o negligencia grave en la acción de los dos investigados por este asunto, un funcionario del área de medio ambiente y el exedil responsable de esta concejalía, Daniel Piñeiro.

El investigador de este caso es el secretario del Concello y, aunque todavía no ha emitido sus conclusiones, de la respuesta a las alegaciones que presentaron los investigados y el grupo municipal del PP se desprende que no hay razones para exigir a los primeros que respondan con su patrimonio personal a la indemnización abonada a la empresa.

Esta es la interpretación que hace el gobierno de Lara Méndez, que este jueves informó del caso "seguindo coa política de transparencia que vén tendo dende que se iniciou o procedemento para a esixencia de responsabilidades".

El gobierno local explicó que el instructor del expediente concluye que el hecho que motivó la indemnización a la empresa -la solicitud fuera de plazo de una prórroga para la obra- fue la "equivocación" del funcionario sobre el plazo para cursar la petición. Le achaca una "conduta omisiva e de falta de dilixencia" por no advertir del incumplimiento del plazo legal, pero considera que no fue una "ilegalidade manifesta, cualificada e intencionada" por lo que considera que no es exigible que reintegre la cantidad abonada a la empresa.

Al exconcejal lo exime de responsabilidad "na súa condición de cargo político ao que non se lle poden esixir coñecementos técnicos ou xurídicos tan específicos", en palabras del gobierno local, y al quedar acreditado que Piñeiro no era conocedor de la obligación de solicitar la prórroga con dos meses de antelación y que tampoco recibió ningún aviso o advertencia al respecto, según la lectura que hace el equipo de Méndez.