Cinco de los siete institutos de Lugo prohíben el móvil en el recreo

La mayoría de los institutos públicos de Lugo endurecieron sus normas este curso académico en lo que respecta a la prohibición del uso del teléfono móvil en el centro. En cinco de los siete centros asentados en la ciudad, está totalmente prohibido utilizar el terminal tanto en el aula -salvo que se requiera para el desarrollo de la clase y con autorización del profesor- como en los cambios de clase y en los recreos. Este tipo de restricciones están en vigor en los IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, Lucus Augusti, Sanxillao, Xoán Montes y Ánxel Fole.

"Adoptamos esta medida tan drástica porque no recreo víanse a vinte rapaces xuntos que nin falaban entre eles nin xogaban. Só estaba cada un deles co móbil. Tamén tiraban del para ocupar o tempo cando non tiñan un profesor diante, deixando de facer outras cousas relacionadas cos estudios. Como ferramenta de traballo na aula, non hai problema. Como ferramenta de comunicación, está prohibido", dice el director, Francisco Núñez.

Esta medida -recogida en el Decreto 8/2015 sobre Convivencia- comenzó a aplicarse de forma más rigurosa tras las navidades y ya está teniendo ya sus efectos positivos, sobre todo en primero y segundo de Eso "onde se percibiu un descenso no uso do móbil", indica el director, que añadió que antes de ponerse tan rígidos con esta norma consultaron a los alumnos y a las familias. "Ata o momento obsérvase un bo cumprimento da medida. Aumentou o nivel de actividade física e a interacción entre os alumnos", dice Núñez.

En el IES Lucus Augusti, tampoco está permitido su uso en los recreos. "Xa temos un sinal de prohibición no centro. Só se permite como ferramenta na aula", dice el director, Carlos Cazón.

"Nos recreos si que permitimos o uso do móbil a partir de terceiro de Eso, antes non"

Tampoco se acepta el uso del móvil en el IES Xoán Montes, salvo que algún docente lo pida en clase como herramienta de trabajo. Como en otros centros, en este instituto "o profesor e ó encargado do control do uso que se fai do móbil, en caso de incumprimento requísase e ten que ser recollido polos pais no seguinte día lectivo", dicen desde dirección.

Lo mismo ocurre en el Ánxel Fole. "Só se permite en ocasións excepcionais cando un profesor así o demanda para algún fin educativo", afirman en el centro.

La directora del IES Sanxillao, Ángela Gómez, se refiere a su instituto como "un centro libre de móviles puesto que no se pueden utilizar ni en los recreos, ni en los pasillos, ni en el recinto escolar".

PERMISIVIDAD. Menos contundentes son, en cambio, las normas internas de los IES Leiras Pulpeiro y Muralla Romana. En el primer caso, el uso del teléfono se permite en los recreos a partir de tercero de Eso. "Nos recreos si que permitimos o uso do móbil a partir de terceiro de Eso, antes non. Na clase, non o consentimos de ningunha maneira, salvo para algunha actividade", dice Nuria Castelo, vicedirectora del centro.

En el Muralla Romana, su uso está prohibido en los espacios educativos tanto para comunicarse como para captar imágenes. En cambio "nos restantes espazos do centro", dicen las normas del instituto, solo se prohíbe su utilización "como mecanismo de rexistro de imaxe e son" pero no se dice nada sobre su uso como herramienta comunicativa.