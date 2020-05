Los institutos organizan aulas con poco aforo ante el reinicio del curso

Los institutos intentaban en la mañana de este viernes adaptarse a las medidas preventivas contra el contagio por coronavirus ante el reinicio del curso el próximo lunes para alumnos de segundo de BAC y también de los segundos cursos de los ciclos medios y superiores de FP. Sin embargo, en la mayoría de los centros, los equipos directivos actuaban prácticamente a ciegas ya que la instrucción de la Consellería de Educación, donde se especifican todos los protocolos a seguir, salió publicada a media tarde del viernes.

"Aínda que nos digan que o curso empeza o luns, no venres pola mañá aínda non temos un documento definitivo de Educación onde se nos diga o protocolo que temos que seguir. Só dispoñemos dun borrador. Intentamos facer acopio de material pero a volta ás aulas ten que facerse dunha maneira organizada, cun control do alumnado e do profesorado e unha limitación do aforo", afirmaba el director del IES Lucus Augusti, Carlos Cazón, que añadió que el lunes no se reiniciarían las clases en el centro dado que todavía ese día hay convocado un claustro de profesores.

Este centro colgó en su web un formulario que deberá ser cubierto por el alumnado para informar de si asistirá a las clases o no, dado que son voluntarias. En el Lucus Augusti, están convocados unos 150 alumnos (120, de segundo de BAC, y 40, de FP).

"É importante saber cantos alumnos virán para distribuílos dunha forma que se garantice a máxima seguridade xa que non poden estar 30 nunha aula ao mesmo tempo, aínda que é probable que haxa bastante absentismo. Tamén temos que saber o profesorado co que contaremos", manifestó Carlos Cazón, que quiso también remarcar la carga de trabajo que tuvieron que asumir los profesores durante estos más de dos meses de confinamiento. "Non se tivo en conta o traballo do profesorado para nada pola Xunta, pese a que botamos cantidade de horas", indicó.

A la redistribución del alumnado se unen otras medidas que se pondrán en práctica en el centro como, por ejemplo, un pasillo de seguridad con un recorrido señalizado para que los alumnos solo se muevan por una zona y manteniendo distancias y la disposición de material como masacarillas, productos de limpieza, dispensadores de jabón o papeleras.

En el IES Ánxel Fole, también ultimaban este viernes los preparativos para el regreso a las aulas. Lo primero, reorganizar los espacios. En este centro cuentan, en cambio, con tener una elevada asistencia de alumnos.

"Preparamos dúas aulas de quince alumnos cada unha como máximo e agora temos que asignar o profesorado. En cada aula, haberá xel e toalliñas desinfectantes. Nós contamos que veñan os 66 alumnos que temos en segundo de BAC. Por iso, contaremos con profesorado de apoio en cada departamento", comentaba la directora de este instituto lucense, Beatriz Fernández.

Control de fiebre y alfombras

El CFPI As Mercedes implantó un sistema de control de temperatura para detectar fiebre entre el alumnado así como también colocó varias alfombras para desinfectar el calzado.



Habrá, además, unos recorridos de entrada y salida al centro para evitar que los alumnos se crucen y mantengan las distancias de seguridad. Los grupos se reducirán a solo doce alumnos.



El profesorado y alumnado de As Mercedes también tendrá gel hidroalcohólico, mascarillas en dispensadores y máscaras faciales realizadas en el propio centro. "Organizamos cos profesores que a asistencia sexa planificada. Iso é importante para asignar as aulas e que dea tempo a facer a limpeza", explicó el director del centro, Joaquín Expósito.



Otros centros

En el IES Xoán Montes, también quedaron acondicionadas las aulas. "Non van acudir todos, pero sí a maioría ás materias da Abau", afirmaban en el centro. En el IE S Sanxillao y en el Ollos Grandes, esperaban la llegada de las instrucciones de la Xunta.

No habrá ni comedor escolar ni cafetería en lo que resta del presente curso

La esperada resolución de la Consellería de Educación especifica, a través de un protocolo a seguir, varias medidas de prevención e higiene que se han de poner en práctica a partir del próximo lunes y hasta el 10 de junio ante la reapertura parcial de los centros.

El protocolo establece que no habrá ni comedores escolares, ni tampoco funcionarán las cafeterías de los centros en lo que queda de este curso.

También especifica qué hacer cuando un alumno tenga síntomas susceptibles de coronavirus. En ese caso, se llevará a una sala individual, con ventilación y papelera con pedal. También se le facilitará una mascarilla y será atendido por un adulto hasta que lleguen los padres, quienes serán advertidos de que deberán acudir a un centro de salud.

Los aseos serán limpiados al menos tres veces al día. También será obligatorio para cada alumno desinfectarse las manos en cada cambio de aula.

En los recreos y entradas y salidas, habrá profesores de guardia vigilando el aforo de los aseos, que será de un tercio del alumnado máximo a la vez. También vigilarán que haya distancia de seguridad en las filas de alumnos al acceder a los centros educativos.

Se permitirá hacer recreos en las aulas o limitar el tiempo de recreo, dependiendo de la edad o peculiaridades del alumnado en cada caso. Los espacios en polideportivos estarán acotados a 50 alumnos y habrá marcas de distancia de seguridad en los patios.

Los alumnos deberán llevar su propia tiza o rotulador si salen al encerado y los primeros minutos de clase se dedicarán a la desinfección de la silla y la mesa. Se evitará también que se desplace el alumnado en el aula, aunque podrá estirarse.