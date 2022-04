El instituto Xoán Montes celebra sus 50 años sin gimnasio ni pista cubierta

El instituto Xoán Montes está de celebración este año puesto que cumple medio siglo en funcionamiento. Sin embargo, en estos 50 años, sus instalaciones adolecieron de dos espacios básicos para impartir la materia de Educación Física: un gimnasio y una pista polideportiva cubierta. El problema fue puesto sobre la mesa de las autoridades educativas y municipales en varias ocasiones, sin ningún éxito hasta el momento.

Este año, coincidiendo con los 50 años de su puesta en marcha, la comunidad educativa del centro colocó una enorme pancarta en la fachada donde hacen referencia a la conmemoración y también a esas dos deficiencias que todavía tiene el instituto.

"Quixemos poñer de manifesto nesta pancarta que, aínda que levamos 50 anos aquí, non temos estas dúas instalacións básicas para o noso alumnado. O que, por outra banda, nos está a quitar matrícula no centro xa que hai alumnos que, en canto se enteraron deste problema, decidiron cambiarse de instituto", explica el director, Miguel Vázquez.

El espacio que hace las veces de gimnasio en el Xoán Montes es el antiguo salón de actos donde, según explica el director, solo hay unas espalderas. "É un local que usamos de ximnasio pero non ten máis que unhas espaldeiras. Temos colchóns e poldros pero gardados noutro sitio porque alí non temos espazo para ter todo colocado. Isto fai que, ás veces, nin se utilicen estes aparatos por non andalos movendo dun lado para outro", cuenta Miguel Vázquez.

Tampoco hay polideportivo cubierto. Lo único que se usa para tal fin es la pista deportiva exterior. Por lo tanto, el alumnado está sujeto a que no llueva para utilizarla. "Esta instalación sería un espazo útil tamén para o resto da poboación pois constituiría o único polideportivo dentro de murallas", comenta el director.

La falta de un polideportivo cubierto obligó al centro a instalar una carpa en el patio para los 330 alumnos del centro con dos funciones: servir de cobijo en caso de lluvia y contribuir al cumplimiento de las restricciones por la pandemia de covid.

La reivindicación de un gimnasio y una pista cubierta para el instituto data de hace veinticuatro años. En 1998, se habló a las autoridades de esta necesidad. Sin embargo, el problema sigue sin resolverse. "Expuxémolo ante a consellería de Educación e díxonos que non tería inconvinte en facer as instalacións se o Concello cedese terreos. E comunicámosllo ao Concello e esta institución contestounos que podería ceder terreos pero esixía un proxecto técnico á Xunta", cuenta el director.

Las conversaciones no pararon ahí. La Xunta contestó, según Miguel Vázquez, que el proyecto iría en contra del Pepri (plan especial de protección del recinto amurallado) y el Concello se prestó a modificarlo. Sin embargo, al final, no hubo acuerdo y el instituto se quedó sin instalaciones.