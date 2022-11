Un instituto museo de 180 años que se postula para la Medalla de Galicia

Hace casi 200 años le llamaban al antiguo Instituto Masculino "la universidad provincial". Hoy —ya como Lucus Augusti— este centro es, además de un instituto, un auténtico museo que conserva cientos de objetos que, en su día, sirvieron como material didáctico para el estudio de las ciencias.

Entre este material, se incluyen animales disecados de distintas especies, inventos tecnológicos de finales del siglo XIX, legajos y libros que datan del siglo XVIII e, incluso, un esqueleto real de un niño que sufría enanismo y que se conservó para el estudio de anatomía. "O esqueleto non o temos á vista, témolo no almacén e, no seu día, entregaríase ao instituto para o estudio da anatomía", explica el director del instituto, Carlos Cazón.

Este centro conmemoró este miércoles sus 180 años de historia con una conferencia que fue impartida por el doctor en Historia y catedrático jubilado Antonio Prado. El acto se complementó con una exposición fotográfica y documental sobre el centro. Su peculiaridad —por haber sido el primer instituto de Galicia— y su extenso material didáctico y de coleccionismo científico lo convierten en candidato a una Medalla de Galicia, reconocimiento que pretende obtener el actual equipo directivo para el centro.

"Solicitamos que se lle conceda ao instituto a Medalla de Galicia para que se recoñeza polo singular que é e polo patrimonio que alberga. O edificio xa está protexido pero é importante tamén que se protexa e se lle dea valor ao patrimonio que ten", solicita Carlos Cazón, el actual director.

Museo

El centro se constituía un 30 de noviembre de 1842 y fue el primer instituto de Galicia. A lo largo de esos primeros años, las instalaciones fueron dotadas con el material didáctico más pionero de la época y también recibió las donaciones de varios coleccionistas, que hoy en día tienen un gran valor patrimonial. Todo esto le permite disponer también, dentro de las instalaciones, de un museo pedagógico integrado en la red de museos de Galicia, Mupega.

"Hai cousas moi curiosas como, por exemplo, un táboa periódica na que os elementos aínda non están ordeados polo número atómico ou unha máquina portátil de Rayos X, de 1909, que foi adquirida polo Exército francés na Primeira Guerra Mundial e que tamén comprou Marie Curie. Daquela os institutos considerábanse as universidades provinciais e dotábanse de instrumentos científicos para o ensino. Aquí temos unha colección de animais desecados, outra de minerais, outra máis de láminas de Anatomía e Botánica e moitos aparellos de Física e Química como, por exemplo, un dos primeiros tubos de raios catódicos", comenta Carlos Cazón.

Pero además de todo el material didáctico científico, el IES Lucus Augusti cuenta con un archivo y una biblioteca históricos que albergan auténticos tesoros bibliográficos como un ejemplar original de una obra de Cervantes de 1700, entre los más de 6.000 volúmenes de los que consta. El centro dispone, además, de una colección privada de arte y escultura, fruto de una donación.

Por las aulas de este centro pasaron, además, a lo largo de casi dos siglos personajes ilustres, que fueron alumnos y profesores. Entre ellos, el expresidente de la Xunta Manuel Fraga, el historiador Antón Fraguas, los escritores Rafael Dieste o Xesús Alonso Montero o el periodista José María Carrascal.

El instituto tiene ahora por delante su proyecto de digitalización a través de las aulas AtecA pero sin perder de vista ese gran valor patrimonial histórico que guarda en sus aulas, almacenes y pasillos. "As novas tecnoloxías servirán tamén para a súa difusión e coñecemento polo que haberá visitas virtuais en internet porque os tesouros non poden estaren aí gardados", indica Carlos Cazón.

Otros objetivos serán incentivar el programa Erasmus así como los intercambios escolares con Dinamarca y Alemania y el Bachillerato de Excelencia en Ciencias y Tecnología STEMbach.