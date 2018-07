La apertura del Seminario, ¿un ejemplo a seguir para el párking del Multiusos?

La apertura a todos los ciudadanos por las tardes y los fines de semana del aparcamiento del antiguo seminario menor, del que hasta ahora solo podían disfrutar políticos y funcionarios, ha abierto el debate sobre el grado de utilización de otros edificios públicos céntricos con hasta 500 plazas de estacionamiento reservadas al personal y que permanecen cerradas fuera del horario de funcionamiento.

Ante esta infrautilización, el BNG quiere que el Concello negocie con las administraciones que disponen de edificios céntricos para que también abran al público fuera del horario laboral y aporten al entorno del casco histórico más estacionamientos. Los nacionalistas creen que al menos dos de estos edificios es factible que funcionen como aparcamientos disuasorios por las tardes o los fines de semana: el multiusos de la Xunta, con unas 250 plazas en total, y el antiguo Hogar de Santa María, con unas 80.

"Crearíase unha rede de tres aparcadoiros públicos en diferentes puntos da Ronda que beneficiarían o comercio e o acceso ao casco histórico", comenta el portavoz del BNG, Rubén Arroxo.

El edil nacionalista dice que desde la formación asumen que en el edificio de la Xunta también aparcan coches oficiales, "pero é evidente que se podería estudar abrir unha das plantas que unicamente é utilizada polas mañás polos traballadores da Xunta, igual que se fixo co aparcadoiro do edificio do seminario", comenta.