Instalan diez farolas para iluminar el jardín Ibañez Méndez

El concejal de infraestruturas, Alexandre Penas, anunció este miércoles la instalación de diez puntos de luz en el jardín Ibañez Méndez, en el entorno de la Fonte dos Ranchos. “Trátase dunha actuación que foi moi solicitada pola veciñanza da contorna, ao ser unha localización moi utilizada tanto para o paseo como para os xogos infantís”, explicó el edil.

Penas detalló igualmente que se instalaron farolas LED, “que permiten aforrar enerxía respecto á iluminación tradicional. Ademais”, añadió, las columnas están cubiertas con un polímero aislante que aumenta la seguridad de la instalación.

Esa medida se tomó pensando en la integridad de los menores que utilizan ese parque, dijo Penas. La concejalía de infraestruturas urbanas hizo público que invirtió en esta actuación un total de 31.201,93 euros.

Tal y como indicó este miércoles Alexandre Penas, “durante as fases da desescalada nas que as zonas de xogo infantís teñan que permancecer pechadas, só se activará a iluminación da zona de paseo, e unha vez se chegue á situación de normalidade, poñerase en marcha a totalidade da instalación”. De este modo se ahorrará inicialmente un gasto innecesario al no iluminar las zonas que no pueden ser utilizadas por los ciudadanos.