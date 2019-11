Cinco instalaciones municipales disponen ya de desfibriladores con los que poder responder en el caso de que algún usuario sufra un infarto. El equipo, no obstante, no siempre es suficiente. Es lo que ocurrió este martes en la piscina de Frigsa, donde un hombre de 64 años falleció tras sufrir un ataque cardiaco cuando se encontraba en el agua. Era alumno de uno de los cursos de natación que se imparten en esas instalaciones y se sintió indispuesto de manera completamente repentina.

Aunque el equipo de socorristas y monitores sacó al hombre inmediatamente del agua e intentó reanimarle durante largos minutos, hasta que llegó la ambulancia, al final no se le pudo salvar la vida.

El Concello confirmó este martes que la piscina de Frigsa cuenta con un desfibrilador y aseguró que se utilizó para intentar reanimar al usuario que sufrió el infarto, aunque personas que estaban presentes en ese momento no vieron cómo se utilizaba el equipo y sí destacaban que al hombre se le practicaron maniobras de reanimación manual. De hecho, uno de los monitores de la piscina estuvo durante muchos minutos dando masajes cardiacos al hombre, mientras otros compañeros le bombeaban aire.

Además de la piscina de Frigsa, en estos momentos el Concello dispone de desfibriladores en la piscina de As Pedreiras, en los campos de As Gándaras, en la Casa do Deporte, también en Frigsa, y en el Pabellón Municipal. Se cubre así la asistencia básica en algunas de las instalaciones deportivas más utilizadas de la ciudad.

El departamento de deportes del Concello, al frente del que está Miguel Fernández, avanzó este martes que en enero se instalarán también desfibriladores en O Palomar y A Cheda, y en O Polvorín.

La instalación de esos equipos para intentar reanimar a personas afectadas por un infarto se ha generalizado en los últimos años y están disponibles ya en buena parte de los edificios públicos.

Los desfibriladores han llegado también a gran parte de los colegios de Lugo, que en muchos casos los adquirieron a través de campañas solidarias, mediante la venta de pulseras para reunir fondos.