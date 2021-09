Inspección de Trabajo de Lugo certifica una "infracción grave" de la Once

La Inspección de Trabajo de Lugo ha emitido una resolución en relación con un "acta de infracción grave" por parte de la Once, después de la denuncia presentada por Comisiones Obreras (CC OO) "ante la ausencia de un control de la jornada laboral y el incumplimiento" de los períodos "de descanso del personal", informa el sindicato.

CC OO precisa que la denuncia vino motivada por "las prácticas de la empresa para burlar el control efectivo de la jornada, al que obliga la ley, además de permitir el exceso de horas y de no respetar las libranzas de descanso". Según el sindicato, "todo eso por anteponer la recaudación a los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras".

La organización sindical informa de que la Inspección de Trabajo "considera probado que el personal vendedor de la Once hizo caso omiso del decreto de registro de jornada —en vigor desde hace más de dos años—". Asimismo, "certifica que la Once no le entregó a la autoridad laboral los informes de actividad de los terminales de punto de venta, con los cuales se podría comprobar el total de horas realizadas", así como "el disfrute de los días de descanso" por parte de los trabajadores.