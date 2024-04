Concluye la inspección en Mazoi sin que existan indicios, por el momento, de intencionalidad

La Policía Científica ha dado por concluida este miércoles la inspección de la nave de reciclaje de la parroquia de Mazoi que resultó completamente calcinada el martes como consecuencia de un voraz incendio y que los responsables de la empresa titular de las instalaciones creen que pudo ser intencionado.

El fuego quedó controlado a lo largo de la tarde gracias a la rápida intervención de los bomberos y los servicios de emergencia que lograron evitar que las llamas se propagasen. Ya en la jornada del martes, efectivos de la Policía Científica se desplazaron al lugar del siniestro para comenzar con la inspección ocular técnico policial del recinto, que ha culminado en la mañana de este miércoles, llamada a esclarecer las causas del incendio.

Una vez completada la inspección, el juzgado se hará cargo del caso y será el encargado de determinar qué es lo que sucedió exactamente en el almacén de reciclaje, propiedad desde hace un año de la empresa Contemar -que alquila las instalaciones-, si bien fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press que no existen, por el momento, indicios de delito que hagan pensar en que el incendio fue intencionado.

Una opinión diferente a la que manejan en el seno de la empresa, con sede en O Ceao, que no termina de explicarse cómo pudo arrancar el incendio de manera fortuita en una nave que almacenaba "material antiguo, restos de madera y colchones" y de la que quedaba "solo el esqueleto".

"Estamos a la espera de que hagan los análisis que tengan que hacer y determinen qué es lo que pasó. Ahora toca pedir permisos de demolición de la nave y punto", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, Miguel Abel Real, responsable de personal de la empresa damnificada.

Una empresa, dedicada a la recuperación para el reciclaje de papel, cartón, brik y plásticos diversos, que empleaba como "nave de transferencia" un almacén de mayores dimensiones contiguo al que resultó calcinado y que no se vio afectado por las llamas, revela el responsable de personal de Contemar, porque "por suerte cambió el viento".

"La idea era centrarnos en la nave que ardió una vez que tuviéramos la principal a pleno rendimiento. Si el incendio hubiera afectado a la principal, el problema habría sido mayor porque allí tenemos dos palas y material propio con el que trabajamos", ahonda Miguel Abel Real, que desconfía de que el incendio declarado se produjese de manera accidental.

"Yo no quiero pensar mal, se dieron así las circunstancias y punto, pero no sé el motivo por el que puede prender una nave si no hay nada que lo arranque. Si tuviéramos instalación eléctrica en la nave, pues podría haber sido un cortocircuito, o si ardiese el fin de semana, que había 30 grados, pero este martes no era ni siquiera un día caluroso", reflexiona.

Sospechan que el incendio que calcinó una nave de reciclaje en Mazoi fue intencionado

La Policía Científica investiga si, como sospechan personas de la empresa afectada, el fuego pudo que este martes calcinó por completo un almacén que daba servicio a una nave de almacenaje de material para reciclaje en la parroquia de Mazoi pudo ser intencionado. Los equipos de intervención ya finalizaron las labores de extinción del incendio, que fue detectado a las 14.40 horas por una pareja que vive en la casa más cercana a la nave.

Susana Fernández Delgado, responsable de Ingeniería de la empresa Contemar, que tiene alquiladas las instalaciones de Mazoi como zona de almacenaje intermedia de los residuos que luego son compactados en su planta de O Ceao y enviados a los gestores finales para su reciclaje o eliminación, explica que la parte de atrás era una estructura metálica que ya estaba vandalizada por los ladrones. Había restos de palés, de colchones y de muchas cosas, "porque había grupos que lo usaban como su corralito". "Nosotros nos centramos en nuestra nave porque lo otro tampoco nos hacía mucho servicio, porque la mayoría de nuestros residuos no se pueden mojar", asegura.

#Lugo 🔥 Las llamas ya han calcinado gran parte de la estructura de una de las naves que había en el lugar



📹: Victoria Rodríguez 🔗https://t.co/v1YX02mjFO pic.twitter.com/vYbvfkva00 — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) April 16, 2024

Esos grupos que antes usaban con total libertad las zona que ha ardido son para Fernández unos de los sospechosos de haber iniciado el incendio, ya que está convencida de que "ha sido provocado. Por cómo ha empezado, en una esquina alejada un día que ni hace mucho calor y sin nada que pueda ser autoignífugo. No hay ni luz eléctrica, solo basura acumulada". Sería, en este caso, una cuestión de venganza, porque hace poco entraron a robar y los pillamos con las cámaras y están denunciados".

Su otra opción no es menos tranquilizadora: "No descarto que haya sido alguien del sector del reciclaje, porque hay mucha competencia y muy mala uva. Hay muchas zancadillas por conseguir los contratos". "No puedo decir quién ha sido", concluye Fernández, "pero sí que ha sido provocado al 99%".

Las instalaciones están pendientes de legalización

La situación de las instalaciones afectadas por el incendio es urbanísticamente peculiar, según explicaron a este diario fuentes de la empresa que las tienen alquiladas. El problema fundamental parece residir en que en su momento se levantaron sin ningún tipo de licencia urbanística y ni siquiera se llegó a solicitar la licencia de actividad. Los actuales propietarios, que las compraron en una subasta durante el proceso de quiebra de talleres Anbla, tratan en estos momentos de legalizar esa situación y obtener no solo la licencia de actividad, sino el cambio de uso de la misma, ya que el PXOM contemplaba como única actividad industrial en ellas la relacionada con taller y piezas de automoción y otras como establecimientos comerciales o instalaciones deportivas.

Sin embargo, en estos momentos está en la situación perfecta para el negocio para el que se usa, el del reciclaje de materiales, porque al parecer cumple todas las especificaciones necesarias.