Unos inquilinos exigen 5.000 euros para dejar un piso tras casi dos años sin pagar el alquiler

Lleva casi dos años sin cobrar la renta de un piso que le alquiló a una pareja en la capital lucense y además no deja de recibir amenazas por parte de los okupas, que le exigen 5.000 euros para dejar libre a vivienda. Este propietario acudió este lunes a la comisaría de la Policía Nacional de Lugo para denunciar la extorsión a la que está siendo sometido por parte de sus inquilinos, un problema que le arrebató la tranquilidad y puso su paciencia al límite.

El afectado le reclamó la deuda a los morosos en varias ocasiones, pero no logró que le pagaran ni un solo euro, sino todo lo contrario, ya que empezaron a exigirle dinero para marcharse. Ante esta situación, el hombre contrató hace varios meses los servicios de la empresa de desokupación Mi casa no es al tuya, que inició un proceso para intentar recuperar la propiedad. Tal y como explicó el responsable de la firma, Francisco Ojea, tras realizar varias pesquisas sobre el caso llegaron a la conclusión de que detrás de la extorsión a este lucense hay una red rumana que se dedica a distintas actividades delictivas.

Ojea y su equipo realizaron un seguimiento a los okupas y comprobaron que se dedican a actividades como llevar y recoger a personas a las que obligan a pedir en las puertas de varios supermercados de Lugo. Según contó, los llevan por la mañana y no los recogen hasta que los establecimientos cierran sus puertas, cuando les piden la recaudación. "Los trasladan en coches de lujo, como un Mercedes y un Porche Panamera", dice. Desde esta empresa afirman además que otra de las actividades que realiza la banda es trasladar a "falsas sordomudas" para robar en las calles. "Y creemos que también están detrás de los falsos miembros de Cruz Roja que fueron detectados recientemente pidiendo dinero a los peregrinos en varios puntos del Camino de Santiago", apunta Ojea.

Tras realizar estas averiguaciones, el equipo de Mi casa no es la tuya se puso en contacto con las personas que residen en el piso del afectado —ubicado en la calle Santo Grial, en el barrio de A Piringalla e intentaron llegar a un acuerdo para un desalojo pacífico. "Hablamos con ellos y llegamos a un acuerdo para que se marcharan de la vivienda este jueves, día 20. El propietario del piso accedía a perdonarles la deuda y no reclamarles nada por la vía judicial si dejaban el piso", apunta Ojea.

Sin embargo, el pasado domingo, el afectado comenzó a recibir llamadas y mensajes de whatsapp en los que una mujer con acento rumano le exigía 5.000 euros para marcharse del domicilio. En esas comunicaciones, la inquilina le decía que no quería volver a hablar con los responsables de la empresa de desahucios y que únicamente negociaría directamente con él. "Les dije a esos chicos que me marcharía el día 20, pero no me pienso ir. Si quieres que te deje el piso tienes que pagarme 5.000 euros. Yo pienso que te sale más barato negociar conmigo que negociar con la empresa. No seas tonto y piénsatelo. Yo de ti pagaría porque, si no pagas, vas a perder más dinero y más tiempo".

La mujer le decía además al propietario que se había asesorado legalmente y que conocía sus derechos a la perfección. "Yo hablé con un abogado y ya me dijo que a mí no me iba a pasar nada; que no me podían echar. Y me da igual que vengan tus guardaespaldas porque voy a ser yo la que llame a la Policía si los veo. Yo no tengo prisa. Cuando veas que no me echan ya me llamarás para llegar a un acuerdo conmigo. Si me pagas, te dejo el piso limpio en dos días", afirmaba.

Tras recibir estas llamadas, el propietario de la vivienda se lo comunicó al responsable de Mi casa no es la tuya, quien le recomendó denunciar la extorsión ante la Policía Nacional. "Ya tuvimos que llamar a la Policía en septiembre, cuando entramos en el garaje que usaban los okupas y encontramos en el suelo varias matrículas aparentemente falsificadas. Los agentes acudieron al lugar y comprobaron que uno de los vehículos que utilizaban estas personas era robado. "Son una auténtica mafia", señala Francisco Ojea, "y actualmente tenemos constancia de que tienen varios pisos okupados en la capital lucense y que están extorsionando a cinco o seis propietarios al mismo tiempo".

Los responsables de la empresa de desahucios acudieron este lunes a la comisaría de la Policía Nacional de Lugo para exponer los hechos y esperan que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúen cuanto antes y hagan todo lo que esté en sus manos para frenar la actividad de estas personas, que además de no pagar el alquiler, aterrorizan a los propietarios con sus amenazas.