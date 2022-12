Inocentadas en su tinta

El Día de los Santos Inocentes los lectores de prensa escrita se afanaban en dar con la broma escondida entre los habituales artículos y columnas de breves. Esta tradición se mantuvo en numerosos periódicos, incluido El Progreso, a lo largo del siglo XX.

Aquí se presenta un resumen de algunas llamativas y que muestran el arraigue de una tradición ahora solo presente en internet.

1957

Un loro del Parque, llamado Perico Banana, muy popular, se escapó y fue a situarse en la cima de la torre del Consistorio, y así apareció en El Progreso. El problema es que para rescatarlo era preciso montar un andamiaje, a falta de otros medios, lo que llevaría su tiempo.

1958

La foto mostraba algunos negrillos talados en la Praza Mayor, adornada con críticas al Ayuntamiento y reacciones con el envío de cartas al periódico poniendo a caldo al alcalde por cortar los árboles, que desgraciadamente acabarían desapareciendo.

1960

Derrumbe de uno de los arcos del puente romano sobre el Miño, el único que había entonces. Causó un impacto tan inmediato, que numerosos camioneros que se dirigían a Lugo camino de Santiago y Ourense desviaron su ruta. Mucha gente bajó a verlo.

1965

Entonces Pelé estaba en su auge y se publicó su traspaso al Madrid, que había pagado al Santos 60 millones de pesetas. La noticia fue recibida con gran alborozo.

Inocentada sobre el traspaso de Pelé al Madrid. EP

1971

Había casas adosadas a la muralla, pero ya se había aprobado su demolición. Vega se adelantó y de la noche a la mañana desapareció de su sitio la farmacia La Salud, ubicada en un inmueble adosado y contiguo a la puerta de la Estación, en la ahora Rúa do Teatro.

1972

Aparecen en el Parque dos espléndidas cebras. Las había traído de Gijón, a donde había ido a por cisnes (esto era verdad) el concejal Ramón González, y aprovechó para traerse las cebras, por 58.000 pesetas. Procedían de una empresa exportadora, que las llevaba de Guinea a Hamburgo para un circo con dificultades económicas. Advirtió de ello a la empresa de transporte y el barco hizo escala en Gijón, donde puso un anuncio para deshacerse de los animales.

Inocentada sobre las dos cebras del Parque. EP

1973

Desmontada la estatua de la Praza de Avilés. La había adquirido un arquitecto, Aldo Rosi, por un millón de dólares (una barbaridad) por encargo del Ayuntamiento de Múnich, donde sería colada.

Inocentada sobre la estatua de la Praza de Avilés. EP

1975

Derrumbe de la puerta de la Estación. Algunos cascotes habían alcanzado a turismos y herido levemente a un conocido industrial, del que no se daba nombre. Se pedía que se reconstruyese como la primitiva, con dos almenas en la parte superior. Aquella mañana el periodista que redactó la noticia se encontró a un concejal que iba presuroso a ver el derrumbe.

Inocentada sobre el derrumbe del arco de la puerta de la Estación. EP

1976

El pombo de Santo Domingo había sido sustituido por un águila real con las alas abiertas, que era lo que el público venía demandando.

1977

Esta vez había sido el vendaval, pero el águila apareció en el suelo junto al pedestal de la columna.

1978

El fuerte temporal destrozó totalmente el pico rocoso del monte Mondigo, de Ribadeo, y tres tonelada de roca alcanzaron a las casas de la parroquia de Noceda, situada a más de un kilómetro. Entre los crédulos, Televisión Española, que abrió Panorama de Galicia con la noticia.

Colectiva

Una de las últimas inocentadas se fraguó entre todos los medios, y fue la visita a Lugo de Fidel Castro para visitar la aldea de Armea, en Láncara, donde había nacido su padre. Años más tarde sería una realidad.

Las que no fueron

Los lectores, en algunos casos, asociaban noticias verdaderas con las inocentadas, dando sin embargo a estas por verídicas. Otras veces el periódico no publicaba inocentadas, pero mucha gente la veía en cualquier información.



1961

Una de ellas fue este año cuando se anunció, el 28 de diciembre, que Lugo tendría el segundo puente, el que hay hoy en As Saamasas. Era verdad, pero de tanto esperar, la mayoría no se lo creyó.



1978

Como tampoco se creyó en 1978 que los lobos o perros asilvestrados se adentraron en una finca de la parroquia de Meilán, aquí en Lugo, y dieron muerte a cuarenta ovejas.