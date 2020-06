Admite que ve con inquietud cómo se nos parece estar olvidando lo que acabamos de pasar o, si lo recordamos, se nos olvida demostrarlo. Para el presente y futuro pide un comportamiento «maduro y solidario».

¿Qué le dice a un preventivista la aparición de nuevos brotes? ¿Le preocupan o era previsibles? ¿Y lo eran ya a estas alturas?

Posiblemente sí lo eran porque hay un gran número de asintomáticos. Al no haber una inmunidad de grupo lo suficientemente amplia estamos en una situación peor que hace dos meses para infectarnos. Queda mucho para alcanzar la inmunidad colectiva frente al virus, lo cual y hasta que no haya una vacuna, es la clave para evitar los contagios descontrolados. Esta inmunidad colectiva, se estima que será cuando el 60-70% de la población haya pasado la infección. El estudio de seroprevalencia puso de manifiesto que ha habido unas 10 veces más personas infectadas de las contabilizadas, una tercera parte de las cuales ni siquiera ha tenido síntomas, por lo que que ahora mismo puedan actuar como transmisores activos de la infección es incierto, pero seguramente bastante más de lo que se supone. Por ello hay que seguir siendo cautelosos. El virus sigue estando aquí, se quedará con nosotros, y tardaremos meses, si no años en dominarlo.

Parece que la comunidad médica está dividida entre los que piensan que habrá una segunda ola, quizás peor que la primera, y los que creen que pasaremos los próximos meses con confinamientos puntuales y selectivos, ¿qué opina usted?

Diría que estamos hablando de una segunda ola cuando no tengo la percepción epidemiológica de que la primera haya desaparecido. Quizás haya perdido su intensidad. Hoy está discutiéndose en artículos muy recientes, con estudios de más de 15.000 pacientes y de distintos lugares del mundo, que la virulencia del virus ha disminuido, como si hubiera ‘envejecido’ en poco tiempo. Esto se expresaría, como ocurre aquí, en menos ingresos. Yo no me atrevo a decir que eso sea una realidad. Hay que tener estudios más concretos. Algunos de los publicados en grandes revistas científicas fueron después rebatidos y se desveló atrevo a hacer una afirmación de que la oleada vaya a llegar o no, pero estoy muy preocupado por si, en cuestión de meses, tenemos un escenario de tormenta perfecta, en el que aparece la gripe estacional y hay muchos casos de Covid- 19. Pero el comportamiento de la gripe en Australia está siendo muy irregular, ha bajado más de un 80% la capacidad infectiva. Así que podríamos tener un escenario de tormenta perfecta, pero también podríamos tener la suerte de que ocurra un mecanismo competitivo entre los virus gripales, que lleguen a ocupar el espacio en el nicho ecológico y que desplazaran al Covid.

Aunque sigue habiendo casos, se ven menos neumonías bilaterales e ingresos en Uci, ¿esto se debe a que se diagnostican antes?

Ese puede uno de los factores. Que se diagnostiquen antes y en poblaciones diana mucho más sensibles, como en el caso de los centros sociosanitarios.

Otra cuestión que no parece clara es si se transmite solo por gotas o también por aerosoles. ¿Se queda el virus ‘colgado’ en el aire durante un tiempo? ¿Si entro en una habitación en la que haya estado una persona contagiada, aunque lo haga tiempo después, puedo contagiarme?

La dificultad está en ver el tiempo que puede permanecer en superficies, depende de la temperatura, de si se ha ventilado o no la habitación, de la humedad relativa, de la carga viral emitida... pero la transmisión está perfectamente definida a través de las microgotas. Cuando hablamos de la transmisión aérea y aerosoles se refiere fundamentalmente a algunas técnicas intervencionistas, como una intubación, las nebulizaciones, la traqueotomía, una endoscopia digestiva... Lo que se está demostrando es que, al hablar, la cantidad de gotas de flugge que se emiten puede ser tan importante como la que se emite por la tos o estornudos. Con respecto a la transmisión hay un estudio británico reciente sobre cómo, en un grupo coral, uno de los cantantes contagió a todo el resto de la agrupación durante una actuación. La cantidad de partículas virales que pueden salir puede ser mucho mayor cuando se está cantando que cuando está hablando normalmente...

Cuando ve manifestaciones como las de estos días contra el cierre de Alcoa, en las que se concentra gente y se corean consignas a gritos, ¿qué le parecen?

Son una bomba de relojería.

¿Aunque transcurran al aire libre?

Sí, sin lugar a dudas. Al gritar se hace una exhalación de gotas de flugge mayor y en proximidad. ¿Por qué se habla siempre de dejar un metro y medio o dos metros de separación entre personas? Porque en el aire hay cantidad de gases que lo que hacen es diluir la cantidad de microorganismo que pueda estar exhalándose.

Con su experiencia, ¿esperaba una pandemia como esta?

Hace dos años, la OMS advirtió de que, debido a la gran movilidad social que hay, debíamos prepararnos para un posible germen que se extrapolase desde una zona geográfica limitada y se extendiera por todo el mundo. Es verdad que si hubiéramos tenido toda la información desde el primer momento, desde diciembre o noviembre, porque ahora se habla de que podía haber algún caso ya entonces en Wuhan, hubiéramos podido estar más preparados

Hay ganas de salir y de exprimir el verano, ¿qué recomendaciones daría para hacerlo con responsabilidad?

Simplemente, lo que venimos insistiendo. En este momento me preocupa que no haya distanciamiento social, que no utilicen las mascarillas o la higiene de manos, que no se respete a los demás. He salido muy poco, unas tres veces a dar una vuelta, pero me produce desazón ver discutir a un profesional de la restauración porque los clientes no respetan las normas. Yo entiendo que la gente tenía ganas de salir y que el tiempo ayuda. Además, la gente joven tiene la sensación de que no va a tener un cuadro clínico relevante, pero es que si no somos capaces de entender que debemos ser solidarios volveremos a repetir hechos del pasado y a tener situaciones dramáticas. No sabemos el comportamiento del virus. En cualquier momento podemos volver para atrás. Ahora ya tenemos las posibilidad de tener verbenas... me preocupa, como también lo hace la reapertura del Camino de Santiago.

Esta crisis traerá cambios en la actividad sanitaria...

Implicará cambios en los hospitales y ya no digo nada en los centros sociosanitarias. En el Hula se han hecho algunos fundamentales: poniendo salas de presión negativa, modificando circuitos... Tenemos stock de oxígeno para todas las oleadas que puedan llegar, por suerte. Además, la comunidad autónoma ya ha hecho una pre- visión de compra de jeringuillas para que, cuando se disponga de la vacuna, se pueda administrar.

¿Cree que el trabajo frenético de esta pandemia influyó en su problema de salud?

Había un sustrato orgánico que, de alguna forma se expresó con más violencia. Pero no es importante lo mío. Me acuerdo ahora de amigos y compañeros, muchos de Madrid, que al principio fueron a esta guerra sin armas y ya no están con nosotros.