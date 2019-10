Os asaltos de inmigrantes a camións que fan o roteiro entre España e Reino Unido, ao seu paso por Francia, é cada vez máis habitual. O último caso ocorreu a semana pasada en Caen, en concreto a unha empresa lucense que transportaba carne, cando once inmigrantes subíronse ao vehículo aproveitando que se parou nalgún punto do percorrido para facer un descanso.

Segundo puido saber este xornal, este camioneiro lucense cre que as once persoas levaban varios quilómetros dentro da caixa do camión. Ao chegar aos controis fronteirizos, pasou sen problema. De feito, ao parecer os inmigrantes xa saben retirar os precintos e os peches de seguridade para recompoñelos e así conseguir que non os detecten.

Tras pasar a fronteira, o camioneiro empezou a escoitar ruídos na parte traseira, polo que decidiu regresar á fronteira e volver pasar os controis. De feito, nese momento xa sospeitou que se trataba de persoas que se subiron de forma clandestina. Aínda que a el era a primeira vez que lle sucedía, a outros compañeiros xa lles pasaba.

O camioneiro regresou ao paso fronteirizo ao decatarse de que levaba persoas escondidas na caixa do vehículo

O vicepresidente de Tradime, José Fernández, confirmou esta realidade. "Cada vez é máis habitual que se metan na camións, aproveitando sobre todo as áreas de descanso das autoestradas", sinalou. Por suposto, é esaxerado dicir que isto ten algo que ver co caso de tráfico de persoas destapado hai uns días en Reino Unido, cando foron atopados mortos 39 cidadáns asiáticos dentro da caixa dun camión, no que se sospeita que foi obra dunha mafia.

EN CALAIS. Ocorreu outro caso similar fai cinco anos, en Calais, segundo contou este luns un camioneiro asturiano. "Non me decatei ata chegar á fábrica, porque a lona estaba como eu púxena. Na caixa do camión había exactamente once persoas, das que nove eran mozos de entre 18 e 22 anos, ademais dunha moza embarazada e un neno de dez ou once anos", confesa este transportista con familia na provincia de Lugo.

"Cando me pasou, leveime un bo susto, porque se durase a viaxe un par de horas máis se morreron todos con seguridade, debido a que levaba un produto potencialmente tóxico", manifesta este profesional. Está convencido de que lles axudan a subir aos camións. "De feito entón prohibíannos parar a menos de cen quilómetros de Calais para evitar precisamente estas incidencias", sinala.