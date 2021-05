EL EXPLORADOR lucense Héctor Salvador se convirtió en el primer español en descender al segundo de los puntos más profundos de la fosa de las Marianas, el abismo de la Sirena, situado a 10.706 metros, con el sumergible DSV Limiting Factor, como copiloto y responsable del diseño de los sistemas de soporte vital del batiscafo. Este ingeniero aeronáutico también fue el responsable de coordinar la contribución española en el proyecto. Salvador regresó recientemente a Lugo tras 8 largos meses alejado de su familia.

Han pasado ya varias semanas desde que logró el récord de inmersión en las Marianas. ¿Le ha dado tiempo ya a asimilarlo?

Todavía no he conseguido interiorizar todo lo que ha pasado. Me dedico a pilotar submarinos y para mi fue un día más en la oficina, es una inmersión más. Pero sí es verdad que cuando piensas en la trascendencia que ha tenido, y sobre todo la posibilidad de utilizar esta experiencia para motivar a las próximas generaciones, lo veo como una responsabilidad.

¿Puede considerarse que su proeza es un logro que traspasa las barreras meramente deportivas e industriales?

Más que utilizarlo como un mensaje desde el punto de vista empresarial, hay que utilizarlo como un mensaje inspiracional para las próximas generaciones, para enseñarles que si tienes un sueño y luchas por él se puede conseguir. Y lo que hace dos años parecía absolutamente imposible, como es bajar a los puntos más profundos de nuestros océanos, hoy en día es una realidad. Aún faltan por explorar dos tercios del planeta y ahora que tenemos los medios, se puede completar cualquier misión oceanográfica. Este factor abrirá una nueva era de oportunidades para las nuevas generaciones, que tenemos que aprovechar.

"Cada expedición que cartografiamos descubrimos accidentes geográficos desconocidos hasta el momento"

¿Cómo fueron los prolegómenos previos a la inmersión?

La primera inmersión a la fosa de las Marianas fue en mayo de 2019, ahí sí que estábamos nerviosos y tensos porque desarrollábamos un sumergible con una tecnología pionera. No existía nada equivalente. Y esta era la gran prueba de fuego, que cada componente tenga detrás cientos de ensayos de inmersión en condiciones simuladas. En esta ocasión teníamos a bordo a Don Walsh, que fue el primer hombre que bajó en 1960, con el batiscafo Triestre, y hablamos por teléfono con el cineasta James Cameron, que había bajado en 2012. Toda la comunidad estaba arropándonos en ese día, y sientes la responsabilidad de que todo tiene que salir bien. Esta inmersión fue uno de los momentos más gratificantes de nuestras carreras. Y desde ese momento, hemos bajado de forma repetitiva con distintos experimentos científicos. Llega un punto en que sientes que es rutina, pero cuando te paras un momento a reflexionar, pasa de los anecdótico. El sumergible se convirtió en un ascensor hacia el fondo del océano.

Una parte importante de la I+D del sumergible lleva apellido español. ¿Este factor representa un salto de calidad para la industria tecnológica de nuestro país?

Soy el responsable, tanto de los sistemas nominales como de los vitales. La otra parte de mi misión en esta inmersión en las Marianas fue coordinar la colaboración española del proyecto. Cuando empezamos habíamos buscado los menores proveedores de EE.UU, para el mecanizado de titanio de alta precisión, desarrollo de motores que soportasen una presión externa de 1.000 bares, y en ese momento nos dimos cuenta de que muchas empresas norteamericanas no disponían de esa tecnología. Por ello, buscamos empresas españolas que no lo vieron como un problema. Un 30 por ciento del proyecto se desarrolló en España por empresas nacionales. Es un mensaje que vale la pena transmitir. Todos creen que si es bueno tiene que estar fabricado en Estados Unidos o en otro país del extranjero, y no es así. En España contamos con los mejores centros de mecanizado y con los mejores desarrolladores de electrónica tolerante a presión del mundo. No es solo un ensamblaje, es crear un tejido industrial que antes no existía.

¿Cuál es la sensación que experimentó al bajar a más de 10 kilómetros de profundidad?

Te das cuenta de lo rápido que bajas. En un sumergible normal tardamos 45 minutos en llegar a 1.000 metros, y en la inmersión que supuso el récord de inmersión para un español tardamos 10 minutos en hacerlo. Ahí ves lo rápido que vas, y aun así son 4 horas y media hasta llegar al fondo. Ves el tamaño monumental que tiene el océano en la fosa de las Marianas. Engaña mucho si lo piensas en horizontal. Diez kilómetros es la distancia de Lugo a Rábade, pero en vertical, 10 kilómetros cayendo durante 4 horas y media, es una distancia enorme. Es una sensación sobrecogedora, El sumergible hace ruido, oyes como se comprime, pese a ser una esfera de titanio de 17 centímetros de espesor.

¿Embarcarse en una misión de estas características se convierte en un salto de fe?

Llega un momento en que sabes que tu vida depende de la máquina. Este es un momento clave. En inmersiones menos profundas, el piloto tiene algo de control, si hay una fuga de agua la puede reparar y subir. En inmersiones tan profundas, sabes que acabas de entregar tu vida a la máquina que acabas de desarrollar y dependes de ella para volver a la superficie. Si algo fallase, ni siquiera te enterarías. Para mí, fue una sensación de liberación, así que disfrutas.

¿Qué es lo que realmente le movió a formar parte de esta misión?

A mí lo que realmente me mueve es la pasión por la exploración, por eso decidí estudiar ingeniería aeroespacial, porque pensaba que era la última frontera de la exploración, pero te das cuenta de que el que viaja el espacio es un astronauta y que en la oficina hay miles de personas haciendo posible esa misión. En el sector de la tecnología subacuática, tengo la oportunidad de diseñar, montar y probar el sumergible. Cuando estás a más de 300 metros de profundidad y observas una roca te das cuenta de que eres la primera persona que la ve en la historia. Cada expedición en la que cartografiamos fosas descubrimos nuevos accidentes geográficos. En la superficie no se podía hacer porque desde finales del siglo XVIII ya estaba cartografiada la mayor parte del mapa. Ahora, aún estamos descubriendo montañas de miles de metros de altura que no se sabía nada de su existencia.

¿Qué representa la insignia dorada que lleva en el pecho?

Me la entregó Don Walsh. Es la insignia que desarrolló para la Marina de EE UU para distinguir a los pilotos y copilotos de sumergibles profundos. Está formada por dos delfines y en medio aparece una reproducción del batiscafo Trieste. Solo la poseen quince personas en todo el mundo.