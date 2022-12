Los ingresos de niños en el Hula llegan a 28, superado ya el pico de virus respiratorio sincitial

Los niños hospitalizados en el Hula ascendían este lunes a un total de 28, de los que 11 permanecían ingresados por infecciones respiratorias y, específicamente, 8 por bronquiolitis causada por virus respiratorio sincitial. En concreto, dos de ellos se encontraban en el servicio de neonatos y uno en la unidad pediátrica de cuidados intensivos.

Pese al aumento de los ingresos, los pediatras están convencidos de que ya se ha superado el pico de la onda epidémica del virus sincitial y, de hecho, destacan que se observa un descenso de las consultas en Urgencias. Por ejemplo, a lo largo de la semana pasada, no hubo ningún día en el que superasen el centenar, como sí ocurrió en la segunda quincena de noviembre.

Los días con más demanda en Urgencias pediátricas de toda la semana –en la que hubo intercalados dos festivos, por lo que se esperaba un sustancial aumento de la presión asistencial– fueron el pasado lunes, día 5, cuando 92 niños fueron atendidos y el domingo, día 11, cuando hubo 95.

Aunque siguen siendo unas cifras elevadas, se percibe un descenso -según admitió la jefa de Pediatría, Pilar Rodríguez de la Riva- que se corresponde con la bajada de la curva de casos de virus respiratorio sincitial.

ESTREPTOCOCO A. La doctora De la Riva aseguró que no hay ningún niño hospitalizado en el Hula por enfermedad invasiva causada por infección por estreptococo A. Recordó que se trata de una bacteria que produce muchas infecciones todos los años, pero que solo de forma excepcional requieren ingreso hospitalario.

La inmensa mayoría se tratan de forma ambulatoria. Es una causa muy común de infección de garganta de origen bacteriano y suele responder bien al tratamiento con antibióticos. Los pediatras de los centros de salud realizan una prueba de antígenos que permite conocer con certeza que la infección del paciente se debe al estreptococo y prescribir antibióticos con seguridad.

BNG. Por otra parte, la diputada del BNG por Lugo Olalla Rodil presentó una iniciativa ante el Parlamento gallego reclamando que se solucionen las deficiencias en la sala de espera de Urgencias Pediátricas del Hula. "As crianzas e a súas familias non dispoñen dunha sala de espera tendo que agardar a seren atendidas no corredor, non se dispoñen de suficientes cadeiras, tendo incluso que estar no chan na espera e sen calefacción", denunció la parlamentaria nacionalista.