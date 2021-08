Ingeniería ve riesgos en la red de O Ceao por su antigüedad y aconseja renovarla

Hay que planificar la renovación de la red de aguas de O Ceao. Es la conclusión del informado elaborado por el servicio de ingeniería del Concello, que pone el acento en la antigüedad de las canalizaciones y en los déficits de presión del agua en algunas zonas del polígono.

El informe, que es consecuencia del grave incendio que asoló al polígono industrial el pasado abril, resalta que gran parte de las canalizaciones datan de la época de construcción del parque empresarial, hace casi cincuenta años. A la primera zona industrial creada por el Ministerio de la Vivienda se sumó una ampliación hecha ya por la Xunta en los años 90, lo que no evita que, dados los años transcurridos, que hasta esa red más moderna sea ya antigua.

Los técnicos advierten de que la red del polígono ha superado la "vida útil" y apuntan que gran parte de las canalizaciones siguen siendo de fibrocemento. No solo eso, en una zona que se vio afectada por el incendio de abril esa red es de escasa capacidad, con tuberías de diámetro que oscila entre 350 y 150, detalla el informe.

Aunque explica que será necesario un estudio técnico pormenorizado para abordar la reforma de la red, el informe de ingeniería ya apunta claves de lo que los técnicos entienden aconsejable y, así, señalan por ejemplo el interés de crear redes de distribución que funcionen formando mallas que alcancen a todas las zonas del polígono y que a la vez se puedan regular y "sectorializar" para poder trabajar en momentos en los que sean necesarios grandes consumos, como los que genera un incendio.

El PP urge a que se renueve la red de abastecimiento en O Ceao para aumentar la presión y reforzar la plantilla de bomberos

El análisis de la red no se limita a apuntar la necesidad de renovar esta, sino que también señala la conveniencia de mejorar instalaciones como bocas de riego y bocas de incendio. No es ya solo que esas instalaciones sean antiguas, sino que además su distribución actual no es homogénea y hay zonas con claros déficits, advierten. Existe también la opción de desarrollar una red específica contra incendios en el polígono, apuntan.

Habrá inversiones. El informe del servicio de ingeniería es el segundo que llega tras el siniestro de O Ceao. El primero fue el de los bomberos y el gobierno local sostuvo este miércoles que ambos dictámenes establecen que no hay relación entre la situación de la red de aguas y el incendio. Pero la necesidad de renovar la red de fibrocemento está reconocida y de cara a los presupuestos del año próximo ya se contemplarán inversiones para ir renovando progresivamente las canalizaciones, sostuvo el gobierno local.

La sustitución de redes se está llevando a cabo en toda la ciudad, recordó el Concello, que dice que se precisan inversiones importantes para cambiar todas las canalizaciones antiguas.

Grupo popular. Tras conocerse el informe, el viceportavoz municipal del grupo popular, Antonio Ameijide, urgió este miércoles al Ayuntamiento a renovar la red de O Ceao para aumentar la presión de agua y garantizar el servicio de extinción en caso de incendio.

El edil del PP remarcó, en ese sentido, que el propio informe del servicio de ingeniería del Concello certifica la poca presión de agua existente en las calles adyacentes al lugar del incendio.

Los populares instaron también a reforzar la plantilla de los bomberos, que debería doblarse, apuntó este miércoles Ameijide.

Presión dispar según las calles

La presión de agua en la red es muy dispar en las distintas calles de O Ceao y es más baja en la zona en la que se produjo el incendio de abril. Así, en la calle Industria hay puntos de presión de 0,6, 0,7 y 0,8 kilos por centímetro cuadrado, mientras que en la calle Carpinteiros esa presión llega a 3,8 o en Cesteiras llega a 3.



Depósitos



La antigüedad causa déficits, pero la capacidad de almacenamiento de agua en los depósitos es suficiente incluso en momentos de demanda extraordinaria. De hecho, la mañana del desvastador incendio el caudal suministrado fue un 46% superior a la demanda media del mes, apuntan los técnicos.



Cota



La presión está condicionada porque el agua llega del depósito que hay allí y que tiene un problema de cota. Pese a estar en el punto más alto, esa altura no es muy superior a la de muchas calles del polígono.



Alternativas



Los técnicos dicen que hay alternativas para solucionar ese problema, como instalar un grupo de presión a la salida del depósito que incremente la red en el polígono.