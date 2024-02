Paqui Jiménez: La ingeniera de la fe en la catedral

"Nos vinimos en 1994 para tres años. Mi marido trabajaba en la canalización del gas", cuenta Paqui Jiménez. Proceden de Sabadell, la poderosa ciudad textil. Ella cuidaba a tres hijos y trabajaba en una fábrica que hacía maquinaria para las industrias de telas. "Vuelvo a Sabadell para ver a la familia, pero no me gusta. La mitad de las fábricas son ahora discotecas. Es una ciudad apelotonada. Es horrible aparcar en el centro".

Lugo era una incógnita a 1.000 kilómetros de distancia, una sugerencia de postal: "La única imagen que tenía era la muralla".

La pareja y los pequeños llegaron a Lugo en noviembre, el mes más cruel. Venían de la luz limpia del Mediterráneo. "Estuvo tres meses sin parar de llover. Cuando salía el sol se parecía más a Sabadell. Fue terrible. Pero ahora no me voy de Lugo. Cuando me marcho una semana me parece un mundo".

Paqui mira siempre el lado brillante de la vida. Ha puesto el clima desabrido de su lado: "En Lugo vives las épocas del año. La primavera es magnífica, el otoño es precioso y, cuando sale un rayo de sol, es una maravilla".

En cuanto se estableció en Lugo, empezó a buscar trabajo. "Hice cursos de cocina, estuve haciendo prácticas en el restaurante Saamasas y me quisieron para trabajar. Era San Froilán. Pensé que sería solo un fin de semana. Fue terrible porque el trabajo era mucho. Pedí barra en vez de cocina. Pero barra era igual".

La familia levantó una casa en Calde. "Me ofrecieron cuidar a un sacerdote, Manuel Castiñeira. Él iba a la catedral para dar misa. La familia quiso que lo acompañase. Mientras él misaba, yo empecé a ayudar". A Paqui le gusta el orden. Tiene nervio. La combinación da como resultado una laboriosidad irrefrenable. "Cambiaba las toallas, cuidaba los lampararios... la gente que va a ir a Santiago se sorprende con la catedral que tenemos en Lugo. Les digo: "Váis a ver al criado, Santiago, desde la casa del jefe, el Santísimo", apunta, saltando de asunto en tema.

Manuel Castiñeira era canónigo y, sobre todo, administrador de la catedral. "La catedral es mi segunda casa, estoy enamorada de la catedral", asegura. Sus lugares favoritos con el altar mayor y la capilla de la Virxe dos Ollos Grandes. No le falta una dignidad: "Soy la camarera del Santísimo", presume. La capilla de San Froilán fue una revelación. "Cuando entré por primera vez me pareció fría y triste. Después, leí la vida de San Froilán y empecé a verla con otros ojos".

Paqui encara la catedral cada día a las ocho de la mañana. Abre los ojos como si hubiese visto una Anunciación: "¿Sabe qué maravilla es ver las torres cuando me estoy acercando? No se imagina el privilegio que es". Al llegar, entorna los ojos con respeto y abre el templo y, después, las capillas. "Una vez me saltó la alarma. Vino una patrulla de Policía y, como no había nada, les hice una visita por el templo".

Hubo otra vez que no sonaron las alarmas. Un ladrón se había escondido. Lo descubrieron. "Me dolió porque era una persona que había estado haciendo trabajos sociales como penado", una tarea de la que también se ocupa ella.

La primera tarea es la misa de 9.00. "Preparo las lecturas que correspondan al día en los libros, el purificador, el cáliz, la megafonía...".

Las ceremonias que le dan más trabajo son las comuniones y las bodas. "A los novios tengo que explicarles los detalles, cómo se hacen los papeles...". Les ayuda también con consejos. "Les digo que todo saldrá bien, que no piensen en la gente que tienen detrás, que vivan el momento".