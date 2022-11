Ingalux, Alea y Gallaecia optan a arreglar el nuevo auditorio de Lugo

La empresa de Outeiro de Rei Ingalux, la ourensana Construcciones Alea y la compostelana Gallaecia compiten para adjudicarse el contrato de arreglos y puesta a punto del nuevo auditorio de Lugo, cuya construcción remató en 2016 y desde entonces permanece cerrado.

El Concello sacó a concurso estos trabajos por 334.831 euros, una cantidad bastante inferior a la que llegó a poner sobre la mesa -más de un millón de euros- porque finalmente la administración dividirá la actuación en dos partes.

De momento se harán solo los arreglos que son necesarios en el edificio, tanto en el interior como en la cubierta y en la parte posterior del mismo, en la zona de oficinas y cafetería. En este lugar hay un sótano que alberga instalaciones, con una cubierta plana, que da a un muro de tierra y donde hay problemas de impermeabilización. Este mismo problema existe en los patios del tejado donde se ubica parte de la maquinaria del edificio.

En un momento posterior está previsto llevar a cabo una amplia reurbanización de la parcela, para mejorar los accesos al edificio, tanto de coches como de personas, y para potenciar y aprovechar algunos espacios exteriores.

La razón de dividir la intervención en el auditorio es económica, ya que el Concello tuvo que quitar dinero de esta partida para pagar una deuda con Augas de Galicia, y técnica, ya que el servicio municipal de Arquitectura puso reparos a la propuesta inicial de intervención, realizada por el gabinete lucense Moma. Cuestionó la magnitud de la misma y consideró que se alteraba en exceso un proyecto arquitectónico que fue resultado de un concurso internacional de ideas. De hecho, finalmente no se cubrirán los patios de la cubierta, como se planteaba para garantizar que no se produjeran filtraciones de agua.

El origen de los problemas del edificio

El gobierno de Lara Méndez considera que el deterioro que sufre el edificio de Magoi es responsabilidad de la Xunta, que fue quien lo construyó. Según el estudio técnico que encargó el Concello, y que se demoró durante unos dos años por diversas razones, el auditorio tiene problemas estructurales relacionados con la ejecución de la obra y otros que estarían relacionados con una supuesta falta de mantenimiento por parte de la Xunta desde que acabó el edificio, en abril de 2016, hasta que lo entregó al Concello, en junio de 2020. Este trámite se retrasó en parte debido a las discrepancias que había entre las administraciones autonómica y local. No obstante, está también en cuestión el mantenimiento que el Concello hizo del edificio desde que este está en sus manos.



El gobierno local persiste en la idea de pasar la factura de los arreglos a la Xunta, o al menos parte de ella, pero el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, expresó recientemente su desacuerdo y aseguró que la Administración autonómica no se hará cargo de ese gasto. La Xunta insiste en que el auditorio fue entregado al Ayuntamiento en perfecto estado. El gobierno municipal sostiene lo contrario en base a una auditoría que pudo realizar antes del traspaso -superficial, recuerda Méndez, porque la Xunta no le dio facilidades, dice- y así lo hizo constar en un informe que adjuntó al acta de recepción.