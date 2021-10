Infructuoso intento de robo en la Protectora de Lugo

El albergue de la Sociedad Protectora de Animales de Lugo, sito en Muxa, fue en madrugada del jueves objeto de un intento de robo, que resultó una chapuza.

Los ladrones intentaron primero, sin éxito, reventar la cerradura del portalón de entrada golpeándola con una maza. Después, sin suerte tampoco, emplearon una palanqueta para forzar la puerta. Por último utilizaron un contenedor de basura que está en las inmediaciones para saltar por encima del muro de cierre.

El infortunio no concluyó ahí. Cuando, para intentar bajar, se apoyaron en un armario que hay dentro de las instalaciones, este se cayó.

La directiva de la Protectora no echó nada en falta, por lo que no sabe cuál pudo ser el objeto del intento de robo. Los asaltantes no entraron en la oficina, ni en los caniles de los perros.

Se dieron cuenta de lo sucedido cuando este jueves por la mañana llegaron a trabajar los empleados del albergue, que se encontraron con los desperfectos en la puerta, por lo que avisaron a la Policía Nacional, que se personó en el lugar.

Esta sociedad, que presentó la correspondiente denuncia en comisaría, cuantificó los daños causados en unos 800 euros.

No es la primera vez que el albergue de la Protectora sufre un robo. En las anteriores ocasiones los ladrones se llevaron herramientas e incluso algún perro.