Los infractores empiezan a recibir multas: más de 5.100 en Lugo en 44 días

Los lucenses ya llevan un mes y medio confinados. Los que han sido sorprendidos por las fuerzas del orden incumpliendo las normas establecidas por la declaración del estado de alarma están recibiendo estos días en sus domicilios las primeras notificaciones con las multas que les han impuesto.

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía levantaron hasta este lunes en la provincia de Lugo 4.767 actas de infracción. A ese número hay que añadir las formuladas por las policías locales de los diferentes municipios que cuentan con este servicio de seguridad pública. Solo la de la capital lucense suma alrededor de 300.

Esa suma que se aproxima a las 5.100 supone una media de unas 115 propuestas de sanción al día en las 44 jornadas de aislamiento social que se cumplieron este lunes, un promedio que se antoja elevado.

Tras el acta que tramitan las fuerzas del orden, le corresponde resolver el procedimiento a la Subdelegación del Gobierno de Lugo, que es quien fija el importe de la multa. La mayoría de las que ya ha remitido este organismo por correo a los domicilios son de la cuantía menor que se establece para una infracción grave a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es de un importe de 601 euros.

Las notificaciones que está remitiendo a domicilio la Subdelegación del Gobierno de Lugo son por ahora contadas

Los ciudadanos que han recogido las notificaciones tienen ahora tres alternativas a ejercer en el plazo de 15 días hábiles desde su recepción. Una es realizar el pago voluntario de la sanción, lo que supone una reducción del 50% de su importe. Ese abono lo puede hacer a través de internet en la sede electrónica de la administración central o en una entidad financiera, en la que no precisa tener cuenta abierta.

Otra posibilidad que tiene el infractor es presentar alegaciones. En este caso no se beneficiaría del descuento del 50%. Y la tercera es no pagar, ni alegar o hacerlo con un reconocimiento voluntario de su responsabilidad, con lo cual también se mantendría el importe íntegro de la multa.

Las notificaciones que está remitiendo a domicilio la Subdelegación del Gobierno de Lugo son por ahora contadas. Su atención, según se explica desde este organismos, se centra más en facilitar materiales de seguridad a diversos colectivos que en resolver las miles de actas de infracción levantadas por las fuerzas del orden por incumplir el confinamiento. Además, parte de su personal se encuentra en sus casas teletrabajando, lo que dificulta la tramitación de esas propuestas de sanción.

EXCUSAS VARIOPINTAS. Desde que entró en vigor el estado de alarma, hace ya un mes y medio, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han encontrado con todo tipo de disculpas por parte de los infractores con el objetivo de tratar de eludir la multa, ya que no estaba justificada su presencia en la vía pública.

Un conductor pretendió justificar hace unos días ante una patrulla de la Guardia Civil su presencia en la carretera con el argumento de que iba a pasar la inspección técnica de vehículos

Es el caso de unos agentes de la Policía Local que el pasado fin de semana le dieron el alto en Lugo a un conductor, con domicilio en Ourense, que se desplazó desde Begonte a la capital lucense para ir a retirar dinero al cajero automático de una entidad financiera. Había recorrido unos 23 kilómetros para intentar realizar ese reintegro.

No resultan tan poco comunes los casos de personas que van a repostar a una gasolinera o a comprar tabaco a un estanco que están a 10 o 20 kilómetros de distancia de su domicilio.

La lista de excusas es infinita. Un conductor, por ejemplo, pretendió justificar hace unos días ante una patrulla de la Guardia Civil su presencia en la carretera con el argumento de que iba a pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) a su turismo.

Él mismo se delató. Las estaciones que realizan esas revisiones periódicas permanecen cerradas durante el estado de alarma y además se ha establecido una moratoria de 30 días naturales, desde que concluya el confinamiento, para aquellos vehículos a los que les caduque la ITV a lo largo de este periodo.

Otros agentes también se encontraron con una jubilada que pretendía recorrer más de 30 kilómetros en coche

Otra patrulla de la benemérita dio el alto a un turismo particular en el que circulaban tres personas. La explicación que ofrecieron es que iban a realizar unas tareas agrícolas. El motivo podía justificar su desplazamiento, pero el número de viajeros, no. Solo pueden ir dos personas en un vehículo, el que va al volante y el acompañante, que tiene que ir en el asiento trasero y en diagonal con respecto al conductor para mantener la mayor distancia posible.

Otros agentes también se encontraron con una jubilada que pretendía recorrer más de 30 kilómetros en coche para ir a prepararle la comida a su hijo, mayor de edad y que vivía solo, simplemente por el hecho de que este no sabía cocinar.

Los expertos ven las sanciones recurribles ante los tribunales

Son muchas las voces que se están alzando en los últimos días porque consideran que buena parte de las sanciones que están imponiendo las fuerzas de seguridad a los ciudadanos por incumplir el confinamiento tendrían que acabar en el fondo de una papelera, sin que el considerado infractor tuviese que desembolsar ni un solo euro.



Varios son los argumentos a los que se aferran tanto catedráticos de Derecho como abogados en ejercicio para justificar que esas multas pueden ser anuladas por los tribunales.



El letrado Juan Carlos López Abad explica que esas voces críticas sostienen que el estado de alarma “no legitima al Gobierno” para decretar ese confinamiento obligatorio.



El primero de esos argumentos que se emplea es que, según apunta López Abad, “estamos viviendo de hecho un estado de excepción”, que limita el derecho a la libertad de circulación, en vez del estado de alarma decretado hace un mes y medio por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Ya se han anunciado demandas contra esta situación, por lo que si los tribunales consideran que es un estado de excepción y no de alarma todas esas sanciones impuestas quedarían automáticamente anuladas.



Si en cambio la Justicia confirma el estado de alarma, cabría una segunda alternativa. Este letrado interpreta que se incurre en desobediencia cuando el ciudadano no hace caso al requerimiento del agente policial de que tiene que regresar a su casa, pero no por el hecho de que sea sorprendido en la calle por una causa que no se ajuste a las excepciones establecidas en esta crisis sanitaria.



“El requerimiento tiene que ser personal por parte de la autoridad para que se considere que se incumple”, asevera López Abad.



INSEGURIDAD JURÍDICA. Si este argumento tampoco fuese estimado, aún cabría un tercero, echar mano del principio de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica.



“Los decretos no son claros. No sabemos lo que podemos hacer o no. Existe una falta de seguridad jurídica importante”, advierte este letrado.



López Abad explica que en el decreto del estado de alarma “no se propone una normativa sancionadora”, sino que remite a la legislación y ahí entran en juego tres leyes, la de Protección Civil, la de Protección de la Seguridad Ciudadana y la General de Salud Pública. “Es como si tuviéramos tres códigos penales”, precisa este abogado.



Lo que puede llevar a los sancionados a no recurrir a la vía judicial es que entiendan que no les compensa por el importe de la multa impuesta.