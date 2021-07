Un informe refleja el deterioro de la mayor parte de los parques infantiles

El gobierno de Lara Méndez, a través del área de medio ambiente que dirige Miguel Fernández, prepara la elaboración de un plan de intervención y mejora de los parques infantiles y biosaludables de la ciudad, con el que el Ayuntamiento de Lugo quiere abordar la renovación de estos espacios. Lo hace después de haber recibido los resultados de un informe que ponen en evidencia el mal estado de la mayor parte de estos espacios públicos.

El concejal avanzó que las conclusiones de ese informe "apuntan a que factores como a antigüidade ou os materiais de construción resultan determinantes no grao de afectación que sofren as dotacións da capital". Miguel Fernández dio relevancia a aspectos como que los parques con peor calificación técnica son los ubicados en la Ronda das Mercedes con Xosé Castiñeira o Río Mandeo, que ya tienen 18 años, o los que se encuentran en Sanfiz, que datan de 2005.

El estudio permitió conocer, además, que las principales incidencias detectadas guardan relación con las pintadas y con las roturas que se producen en el vallado perimetral y en el firme, fruto de las inclemencias meteorológicas, el paso del tiempo o de los actos vandálicos. El Concello también aseguró que la empresa encargada del mantenimiento arregla las incidencias en el mismo día que se comunican, salvo que sea preciso reponer alguna pieza, que dependerá de la demora de su envío.

"Todos estes datos nos permitirán deseñar, agora, unha planificación por fases e barrios para atallar as eivas derivadas do avellentamento destas infraestruturas así como dar resposta ás necesidades das que adoezan como pode ser a reparación dos peches, substitución do pavimento ou a incorporación de pezas e bambáns inclusivos, superando os 119 que temos instalados actualmente", explicó Miguel Fernández respecto al plan.

"O control", prosiguió el concejal de medio ambiente, "será continuo, o que tamén permitirá priorizar a celeridade coa que se debe emendar o seu deterioro".

Los promotores privados usaron malos materiales

Miguel Fernández incidió en que el informe hace hincapié en la antigüedad de los parques como una de las grandes causas de su estado de deterioro, pero también en la mala calidad de los materiales que se utilizaron en la construcción de los mismos, sobre todo por los promotores.

"Cómpre subliñar", destacó el concejal de medio ambiente, "que o 47’5 por ciento destas instalacións teñen 15 anos ou máis e que unha porcentaxe destacable dos mesmos foi executada por promotores privados no desenvolvemento de unidades de actuación e, posteriormente, cedidos ao Concello para o seu mantemento sendo, na súa gran maioría, de baixa calidade".

Según Fernández, esta circunstancia "provoca continuos labores de coidado e reposición dos mesmos".