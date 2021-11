El informe realizado por la Xunta para tramitar la modificación del PXOM de Lugo para descatalogar el antiguo edificio de Correos situado al lado de la estación de tren, donde se construirá la intermodal, estuvo tres meses guardado en un cajón en el Concello de Lugo. No fue un olvido intencionado, según asegura el gobierno local, sino un "problema técnico" entre el registro municipal y la concejalía de urbanismo. La primera área está gobernada por el BNG y la segunda, por el PSOE, pero ni siquiera esta parece ser la causa de lo sucedido.

La concejala responsable del registro, la nacionalista Cristina López, aseguró que el documento entró en el Concello el 13 de junio y que ese mismo día fue enviado por vía electrónica, la misma por la que entró, a la concejalía de urbanismo. En esta área, como en otras, la documentación se recibe en distintas unidades, según la temática. Según pudo saber este periódico, la unidad que tenía que hacer la recepción de este documento no tenía a ningún trabajador asignado para esta función. Desde el gabinete de alcaldía se asegura que se está trabajando en la mejora del funcionamiento del área de urbanismo, que sufre varios problemas desde hace tiempo, pero también en el registro, un servicio que tampoco funciona adecuadamente, asegura.

El retraso en la tramitación de este documento sirvió a la Xunta para criticar la "falta de interés" del Concello por avanzar en el proyecto de la intermodal, una acusación que el equipo de Lara Méndez niega y ve ofensiva. "En absoluto es falta de interés político. Todo lo contrario. Damos preferencia a todas las obras vinculadas con otras administraciones, absolutamente a todas", recalcó, como en otras ocasiones, el gobierno local.

Méndez cree que de nuevo la Xunta intenta "tapar" con esta polémica su falta de compromiso con la estación intermodal, ya que, al margen del trámite para descatalogar y derruir el edificio de Correos, lo verdaderamente grave, opina, es que sigue sin haber acuerdo entre la Xunta y Adif para cofinanciar el párking subterráneo previsto.

No obstante, el gobierno local volvió a criticar el proceder de la Xunta en el asunto del edificio de Correos. Recordó que se trata de un edificio de 1977 y que su catalogación en el PXOM fue un error de la empresa que hizo el plan, como ya quedó patente hace unos meses cuando, en una reunión política en la que estaba la conselleira, se acordó que el Concello aportara un informe dando cuenta de esta circunstancia para hacer una descatalogación exprés, previa aprobación de Patrimonio. Sin embargo, posteriormente la Xunta consideró que esta solución no era válida, ya que sus técnicos no avalaban esa operación, explicó, por lo que el Concello tendrá que hacer una modificación del PXOM.

FALTA DE ACUERDO. La falta de acuerdo para financiar el párking subterráneo de la futura estación intermodal llevó a Adif a asegurar hace unos meses que, si no había avances, estaba dispuesta a empezar a construir la terminal de ferrocarril y que la Xunta hiciera la de bus al lado cuando considere. Así figura en el proyecto redactado por Adif, que prevé el aparcamiento debajo de este último edificio.

Adif cree que la Xunta debe cofinanciar el estacionamiento, porque el ente ferroviario ya aporta los terrenos, pero la administración autonómica quiere que lo haga el Estado con fondos europeos de reconstrucción postcovid. Otras alternativas propuestas por el Gobierno gallego fueron sufragar el 10% del coste total o hacer el párking en superficie, ya que sería más barato, pero Adif dice que no hay terreno suficiente.

El planeamiento urbanístico de la ciudad exige que una dotación como la estación intermodal tenga párking, de modo que su construcción es obligatoria.