La inflación marca el inicio de unas rebajas que no ilusionan al comercio

El periodo oficial de rebajas de verano ha dado comienzo con el pistoletazo dado por las grandes distribuidoras textiles pero con escaso entusiasmo por parte del pequeño comercio, que prevé que sus beneficios se verán lastrados por la inflación que condiciona el consumo familiar.

Esta es, al menos, la opinión del presidente de la Federación Galega de Comercio, el lucense José María Seijas, muy crítico con el cambio producido hace ahora exactamente diez años en las normas que regulaban los periodos de rebajas, porque "se ha perdido el propósito inicial de las mismas, que era dar salida al estocaje de los artículos de temporada. Esto sería ahora más necesario si cabe que en ningún otro momento, dada la situación del comercio".

Respecto a esa situación, Seijas explica que esperan "seguir la tendencia que se viene desarrollando en cuanto a facturación en estos últimos meses. Hay un incremento moderado, a ver si se mantiene, sabemos que durante dos o tres días sí acude público. Pero no nos va sacar de ningún apuro".

Este comerciante asegura que "la facturación aumentó, pero más bien por efecto de la inflación, no por una subida de ventas. Facturamos más, pero a la hora de la verdad no hay más beneficio. Los hogares cada vez lo tienen más difícil para llegar a final de mes, y ese dinero que iba destinado al comercio ahora es necesario para otras prioridades".

En estas circunstancias, asume que el comercio está en rebajas en manos de lo que marquen las grandes firmas, como Inditex, pero advierte de que este cambio también implica la creación de menos empleo, porque el pequeño comercio no participa: "El empleo en el comercio tradicional es un empleo estable, que perdura. Esto no sucede en las grandes distribuidoras: dicen que se crean miles de empleos, pero no anuncian que al mes siguiente van a la calle".

Ocu: decálogo de consejos

1. Los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes .

2. Los objetos deben mostrar, junto al rebajado, su precio original, o bien indicar el porcentaje de la rebaja.

3. La calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de la rebaja.

4. La garantía y el servicio postventa es igual, independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo.

5. En caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas (limitaciones en medio de pago o devoluciones), los establecimientos están obligados a indicarlo expresamente.

6. Conserva el tique, que es indispensable para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc.

7. Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo. En cualquier caso, no tienen porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo por otro artículo o un vale.

8. En las compras online, el consumidor está especialmente protegido: tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence.

9. Para comprar algún electrodoméstico o aparato electrónico, usa los comparadores.

10. Evita caer en la trampa del consumo excesivo: aprovecha para equiparte tú, equipar a tu familia con mejores precios sin compras impulsivas.