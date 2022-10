Una inflación que genera incertidumbre

La desbocada subida de los precios energéticos se ha contenido, con el consecuente descenso de la inflación, pero la de la cesta de la compra no. Esta, según recoge un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), ha aumentado el 15% en un año. El importe de los alimentos básicos no mengua. Algunos se han disparado hasta el 65%.

Un litro de leche de marca blanca de distribución cuesta 0,75 euros, cuando hace un año estaba en 64 céntimos, y una barra de pan precocida y congelada de 250 gramos vale 0,52 en un supermercado de la capital lucense, siete céntimos más que el año pasado, lo que supone un incremento del 17% y del 15,5%, respectivamente.

Este sombrío panorama, condicionado por las incontrolables consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia, invita a apretarse el cinturón, ya que se augura un otoño y un invierno que se harán cuesta arriba, aunque hay consumidores que se resisten, como se puso de manifiesto durante las vacaciones estivales o en las recientes fiestas patronales de San Froilán.

Hay ciudadanos que no están por la labor de autoimponerse un confinamiento si se agrava la crisis socioeconómica y energética, como el que recuerdan que sufrieron debido a la emergencia sanitaria del covid-19.

Otros ya están tomando cartas en el asunto. Han cambiado hábitos alimentarios. Así apuestan por productos de marcas blancas, reducen los días que comen carne y pescado a la semana o sustituyen este último fresco por congelado.

Los organismos financieros han corregido a la baja las expectativas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y los bancos centrales han subido los tipos de interés para controlar la inflación. Pero la letra pequeña de esta última medida advierte de que eso acarreará un enfriamiento de la economía y, por tanto, que se retraiga el consumo, uno de los pilares para que el viento pueda soplar a favor.

El clima de incertidumbre que se está generando, que algunos tildan de alarmista, también puede contribuir a esa nada recomendable contracción del consumo.

Espaldas cubiertas. El decano de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas (Ade) del campus de Lugo, Roberto Bande, sostiene que más que de alarmismo de lo que hay que hablar es de "precaución ante la incertidumbre", lo que conducirá a las familias a que apuesten por el ahorro, que "es la otra cara de la economía", en vez de por el consumo, ya que "se preparan por si en el futuro pierden el trabajo o poder adquisitivo si no se revalorizan sus salarios".

Roberto Bande, que alude también a la incertidumbre que genera el hecho de que los modelos no atinen en sus previsiones, aclara que si se tienen en cuenta los fundamentos macroeconómicos "la cosa no pinta tan mal" porque la política económica, la que aplican los gobiernos, "está aprendiendo a reaccionar" y "está rompiendo melones inesperados", como sucede con la regulación de los precios energéticos.

Coincide con esa visión de "cierta preocupación y prudencia" de la situación actual otro decano, el del Colegio de Economistas de Lugo, Salustiano Velo, que augura que en el último trimestre del año habrá "un crecimiento negativo". Ese descenso del PIB provocará, a su juicio, que "se incremente el paro" por la estructura de las empresas en España, sobre todo pymes de menos de 50 trabajadores, que "no pueden repercutir en los clientes" la subida del coste de las materias primas por la inflación.

Salustiano Velo, que considera que España cerrará el año con un crecimiento del PIB del 4% y el próximo del 1,5% -el Gobierno central prevé el 2,1%-, destaca el aporte que suponen los casi 20,5 millones de trabajadores con que cuenta España, frente a los 17 millones que había en 2014 cuando el país asomaba la cabeza tras la recesión.

En primera persona

"Por ahora no se nota el frenazo a pesar de que se genera mucho alarmismo"

La presidenta de la Asociación de Autónomas de Lugo destaca que la campaña de otoño ha empezado "bien", pero que, debido a la crisis energética, preocupa si las familias "van a tener dinero para gastarlo".

Marta López, presidente de Autónomas. EP

"En mi sector de eventos la gente está gastando. Tenemos mucha ganas de celebración. En hostelería también", afirma Marta López, que añade que "por ahora el frenazo no se está notando a pesar de que se genera mucho alarmismo".

Esta autónoma lucense aprecia dos posturas "contradictorias" en los consumidores. "Los hay que piensan que como esto se va a poner tan mal, voy a consumir, tengo este sobrante y lo voy a gastar por lo que venga, frente a los que están muy asustados y ahorran", precisa. Las medidas energéticas también le preocupan porque considera que en las tiendas de moda pueden influir las restricciones en la calefacción porque es preciso confort para probarse las prendas.

"Non ten pinta de que vaia mellorar e iso é o gran problema que o complica todo"

Marta Díaz es la dueña de la librería Andel, de Vilalba, uno de los comercios de referencia en este ámbito en la capital de la Terra Chá, ubicado en una de las calles principales, la Avenida de Galicia. Desde detrás del mostrador de su negocio, la vilalbesa afirma que la inflación se notó mucho, sobre todo "nas compras da xente, que baixaron notoriamente dende que todo estalou".

Marta Díaz, de librería Andel de Vilalba. EP

Sobre el caso particular de su librería, explica que "onde máis se nota é nos artigos de papelería e nos libros de texto, que subiron de prezo". "Nos xornais non se nota tanto e só subiron algúns, pero seguramente acabe pasando o mesmo", afirma sobre la realidad del coste de la prensa para los establecimientos .

El futuro, que por el momento es incierto, no le da seguridad a Marta, que apunta que "non ten pinta de que vaia mellorar e iso é un gran problema que pode complicar moito as cousas e obrigarnos a tomar varias medidas".

"La subida se nota en todo. Me fijo en las ofertas y apuesto por las marcas blancas"

Como buena ama de casa, cada vez que entra a un supermercado en Chantada, Magaly Rodríguez fija su mirada en los precios para hacer frente a las fuertes subidas y seguir llenando la nevera.

Magaly Rodríguez, ama de casa de Chantada. EP

El aumento de los costes "se nota en todo, en general", aunque reconoce que lo que más le cabrea es mirar a cómo están algunos de los productos más básicos. Ante la subida generalizada ha diseñado su propia estrategia.

"Me fijo mucho en las ofertas, cuando pagas uno y puedes llevarte por la mitad la siguiente compra del mismo producto", explica. También ha crecido su interés por las marcas blancas. "Antes era mucho de lanzarme a por firmas que me gustaban, pero un día probé con el arroz y hay marcas blancas que salen tan buenas como las otras, pero a menor precio", afirma Magaly, preocupada "por este invierno, porque sube la luz, el gas o la comida y es tiempo de estar en casa", destaca.

"Gustaríame seguir ampliando a explotación, pero os prezos son un freo"

La joven ganadera Laura Armesto, de Castro de Rei de Lemos (Paradela), ve "complicada" la situación actual por la inflación, que la frena a la hora de continuar mejorando su explotación. "Gustaríame seguir ampliando e mellorando, pero isto párate. Hai que esperar a ver se baixa algo todo, porque facer unha obra agora non é unha broma con respecto a hai dous anos", dice.

Laura Armesto, ganadera de Paradela. EP

La situación es "decepcionante" para la paradelense. "Aquí non é traballar e ter un soldo, hai moitísimo que investir sempre, tes meses bos e meses malísimos. Cando che veñen para ensilar ou sementar o millo ou a herba son uns gastos enormes que non sacas nese mes, telos que sacar uns meses con outros", afirma.

Estas labores también vieron aumentado el precio, al igual que la luz, en la que pasó de pagar "600 euros a mil e pico". Lo mismo ocurre con el pienso, el gasóleo de la maquinaria, piezas para el tractor o el hierro para construir.

"Os gastos fixos subiron 300 euros en 6 meses, hai que mirar ben o que compras"

El ribadense Pancho Campos considera que las subidas de los precios que están soportando los jubilados son casi inasumibles y dice que como ejemplo puede poner lo que ve en el caso de su madre, con una pensión de poco más de 700 euros "á que en seis meses os gastos fixos lle subiron 300 euros. Todo o que é a suma de auga, luz, saneamento, lixo... Todo iso".

Pancho Campos, jubilado de Ribadeo. EP

Dice que a ello hay que añadir que "moita xente necesitamos medicinas que non están na Seguridade Social e entón iso xa é unha auténtica sangría". Pancho Campos dice que a eso hay que sumar cuestiones más conocidas como son la subida de los carburantes y, de forma muy especial, "a cesta da compra", algo que califica directamente de "un auténtico roubo".

Con todo ello admite que "temos que mirar moito máis os gastos porque se esto segue así vai haber que empezar a priorizar e mirar moito o que compras".

IPC: España en el top 7 de los países comunitarios

España, con el 8,9% —como Italia—, es el séptimo país de los 27 que integran la Unión Europea con la inflación menos alta. Encabeza el ránking Francia con el 5,6% y completan el podio Luxemburgo (6,9%) y Malta (7%). La locomotora de la UE, Alemania, tiene el 10% y el colista es Estonia con el 23,7%. En el Reino Unido, que ha dejado este club tras el Brexit, es del 9,9%.



Norteamérica



Estados Unidos tampoco está para tirar cohetes, con el 8,2%. Se sitúa en medio de sus vecinos, Canadá, con el 7%, y México, el 8,7%. En Suramérica, se llevan la palma Argentina, con el 78,5%, y Venezuela, el 114,1%.



Asia



Mejor comportamiento tienen China, Japón e India, con el 2,5%, 3% y 5,9%, respectivamente. En Irán se va al 52,2%.



24,6% es la inflación de Ucrania



La de su invasor, Rusia, es el 16,7%. La emergente Turquía se dispara al 83,5%.