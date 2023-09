Las ¿inevitables? molestias de las obras en el casco histórico de Lugo

No hay obra, sea pública o privada, que no cause trastornos, pero cuando se trata de intervenciones promovidas por las administraciones en la vía pública es habitual que se cuestione si la programación podría ser mejor y las molestias podrían minimizarse.

Algunos vecinos de la Praza de Ferrol y el PP no tienen duda de que en la obra que estos días se lleva a cabo en la zona las cosas se podrían hacer mejor. El acceso al garaje de uno de los edificios quedará interrumpido a partir del lunes durante dos semanas, para canalizar y hormigonar.

Paso de vehículos por la Rúa Nova. RODRÍGUEZ/FREIRE/PONTE

La empresa que hace la obra, Grupo Vilariño, colocó un cartel advirtiendo de esa circunstancia e informando a los afectados de que la previsión es que esa situación se prolongue hasta el día 4. Los vecinos piden al Concello que les dé una alternativa, como que se les permita estacionar gratis en el párking subterráneo, pero de momento no han logrado más que palabras de comprensión por parte del gobierno local. Calculan que la medida le costaría a las arcas municipales unos 480 euros.

El ejecutivo que dirige Lara Méndez explica que la empresa no avisó al Concello con la debida antelación para que este pudiese advertir a los vecinos con cierto margen y se pudiesen adoptar medidas que minimicen las molestias.

La administración apercibió a la empresa y explicó a los vecinos que el corte del acceso al garaje resulta imprescindible. Les informó, además, de que se va a tratar de acometer la obra en el menor tiempo posible, con el fin de abrir el paso antes del día 4.

El gobierno local señala que en cualquier obra son inevitables las molestias, y más en intervenciones de envergadura como las que se llevan a cabo en el casco histórico, dice, donde en este momento se ejecutan a la vez tres grandes proyectos de peatonalización.

Garaje afectado en Praza de Ferrol. RODRÍGUEZ/FREIRE/PONTE

Otra de esas obras, la de Rúa Teatro y Santo Domingo, también está generando quejas estos días. El tráfico rodado fue desviado por la Rúa San Marcos, calle que fue peatonalizada hace años y está acusando seriamente el paso de vehículos. Hay baldosas levantadas o rotas en varios puntos y la Policía Local tuvo que acudir en varias ocasiones por tropezones y caídas de peatones.

Las zonas de pavimento dañadas están señalizadas con pintura, pero la advertencia no está resultando suficiente.

El gobierno explicó que está al tanto de este problema y que la previsión es que la próxima semana, a poder ser el lunes y a una hora temprana, se recoloquen las baldosas con mortero seco. Recordó, además, que en cuanto acaben las obras del centro se revisarán las zonas más desgastadas para mejorarlas. En la Rúa Nova, por donde también se desvió tráfico, está previsto cambiar el pavimento, según avanzó en su momento el gobierno.