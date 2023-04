Induce a un niño de 14 años a tener sexo en Lugo y alega que desconocía su edad

Un hombre, Gustavo R.L., se sentó este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por inducir presuntamente a un niño de 14 años a mantener relaciones sexuales con él en su vehículo. El acusado reconoció que se citó con el chico para mantener relaciones sexuales, pero dijo que no llegaron a producirse y que en ningún momento pensó que el joven fuese menor de edad. "Lo conocí en una aplicación de Internet para mayores de edad y jamás pensé que no tuviese 18 años. El día que quedamos llegó con mascarilla y tampoco hubo nada que me llamase la atención. Una vez dentro del coche, él se puso a escribir por el móvil. La situación era muy incómoda y al final no pasó nada entre nosotros", dijo.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado contactó con un menor a través de una red social y empezó a mantener con él conversaciones "de índole sexual". El hombre se fue ganando poco a poco la confianza del joven y le pidió que le enviase fotografías suyas. El chico le envió una foto en la que se le veía únicamente la cara y el acusado le devolvió otra de su zona genital. Accediese a quedar con él en persona y se citaron sobre las seis de la tarde en una calle del casco histórico de Lugo. El acusado acudió con su vehículo, recogió al niño y condujo hasta un aparcamiento.

Imagen del juicio. SEBAS SENANDE

Una vez allí, "siendo plenamente consciente de la escasa edad del mismo", el hombre indujo al menor a mantener relaciones sexuales con él. Finalmente, el hombre fue detenido e ingresó en prisión provisional, donde permanece desde hace un año.

Por estos hechos, el ministerio fiscal acusa al hombre de un delito de agresión sexual tipificado en el artículo 181.1 y 3 del Código Penal, por el que solicita una condena de diez años de prisión. Pide además que el acusado no se pueda acercar al menor ni comunicarse con él por ningún medio durante 15 años.

La Fiscalía solicita igualmente en su escrito de conclusiones provisionales una medida de ocho años de libertad vigilada –una vez que ya haya cumplido la pena de cárcel–, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad –sean o no retribuidos– que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo de 25 años.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide que el acusado indemnice a la víctima en la cantidad de 10.000 euros por daños morales y que le abone al Sergas 945 euros por los gastos médicos derivados de la atención que tuvo que recibir el menor.