Indignación en las redes por el escaso aforo del concierto de Tanxugueiras en Lugo

El concierto de Tanxugueiras que puso colofón al Arde Lucus fue todo un éxito. El trío hizo vibrar al público y solo hubo una pega: muchos se quedaron sin poder acceder a la Praza de Santa María.

Para evitar cualquier tipo de aglomeración, la Policía Nacional cortó el acceso peatonal en la Rúa Bo Xesús pocos minutos antes del comienzo del concierto.

Pronto comenzaron a circular por las redes sociales fotos de las aglomeraciones en las calles cercanas a Santa María, mientras que otros usuarios criticaban la falta de previsión por parte de los organizadores al ubicar un evento tan multitudinario en la plaza lucense.

Pantallas xigantes para ver o madrid as que queirades máis para escoitar música galega ,a pacer Luguiño!! #TANXUGUEIRAS #LUGO @concellodelugo

A verdade e que poñer as @tanxugueiras na praza máis pequena de Lugo, en pleno #ArdeLucus foi unha idea pésima... Toda esta xente, máis toda a que hai polas demás entradas á praza sen podelas ver... @radiolugoser @elprogreso_Lugo pic.twitter.com/7Uh9qoX0Yz

. @concellodelugo una maravillosa idea organizar el concierto de uno de los grupos ( @tanxugueiras ) que más gente mueve ahora mismo en una plaza en la que no caben ni 500 personas. El centro de Lugo es un caos ahora mismo.

@concellodelugo Vaia vergoña de organización. Esperemos que non pase nada malo no concerto, bueno máis ben despois, cando a xente intente saír dese embudo. Anda que non hai prazas en Lugo para facer concertos e máis o das @tanxugueiras que estaba claro que iba ter moita xente.