El CSI de los accidentes

Cada vez que se produce un accidente de circulación suenan las sirenas y reina el caos. Los agentes regulan el tráfico, los sanitarios atienden a los heridos y los testigos exponen sus conjeturas. En ese momento arranca el trabajo de los investigadores del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, pero su labor continúa cuando el escenario enmudece. Su cometido consiste precisamente en esclarecer las dudas y determinar con certeza lo que nadie cuenta del accidente.

Silvia Lucena, sargento encargada de coordinar los equipos de Atestados de la provincia, y David Parga, agente especialista en la reconstrucción de siniestros viales, acumulan a sus espaldas centenares de investigaciones -solo este año realizaron 2.000 diligencias- en las que se han encontrado con todo tipo de escollos. Desde su dilatada experiencia, ambos coinciden en señalar que las cosas no son siempre lo que parecen , pero que todo tiene un por qué. "No hay dos accidentes iguales", afirman.

Trabajo de campo inmediato y lo más minucioso posible

XESÚS PONTE

Lo primero que hacen los investigadores de Tráfico al llegar al lugar del accidente es grabar y fotografiar todo lo que ven ante sus ojos. "Estas imágenes nos ayudan a recordar después todos los detalles iniciales. Normalmente, recurrimos muchas veces a ellas a lo largo de la investigación, ya que nos indican cómo estaba todo y qué personas había en el lugar".

Tras inmortalizar el escenario, los agentes comienzan sus pesquisas. "Cuando llegamos a un accidente siempre hay gente. Intervienen los sanitarios, los bomberos, Protección Civil... Lo que nos encontramos no es la situación real del siniestro, así que tenemos que saber exactamente qué función ha realizado cada uno para determinar qué aspectos se han manipulado y cuáles no. Por ejemplo, si hay una víctima en el interior del vehículo y no lleva puesto el cinturón de seguridad, tenemos que saber si alguien se lo ha sacado por algún motivo. Cuando hay excarcelaciones también tenemos que preguntar cómo se han llevado a cabo".

Los investigaciones examinan además todos los elementos del vehículo. "Revisamos todo el interior para recabar indicios. A veces", comentan, "el cuentakilómetros queda marcado en una determinada velocidad y la marcha en la que está la palanca también puede ser un dato relevante. También miramos si hay objetos dentro del coche que puedan aportar alguna pista y miramos el estado y la presión de los neumáticos. En cuanto al exterior, revisamos las hendiduras y miramos por ejemplo si hay alguna marca de pintura de un color distinto al del vehículo, por si pudiese haber más coches implicados".

Además de revisar el vehículo, los investigadores analizan el entorno del accidente. "Se buscan huellas y marcas sobre la calzada y las partes o piezas del vehículo que hayan podido salir despedidas. Es muy importante también realizar un buen descarte; saber qué pistas corresponden a ese accidente y cuáles no. Tenemos que saber por ejemplo si hubo algún otro accidente en esa zona y si fue reciente". Los agentes realizan todas las mediciones correspondientes y recaban además otros datos, como el estado de la vía, la señalización existente o las condiciones meteorológicas. "No podemos analizar solo el punto del impacto, o el punto de salida del vehículo y su posición final, sino que hay que revisar por lo menos el doble de metros. Tenemos que comprobar si hubo algún obstáculo en la vía que pudiese influir. En el siniestro mortal registrado este año en Chantada, por ejemplo, el jabalí que lo provocó estaba a 57 metros del lugar del impacto. Nosotros", afirman, "reconstruimos siempre el accidente al revés; partimos de la posición final y retrocedemos".

Todo este trabajo de campo tiene que ser inmediato, ya que las condiciones meteorológicas y otros factores externos pueden borrar pistas y complicar la investigación. "Esta primera toma de contacto nos lleva un mínimo de dos horas. Al principio siempre tenemos que barajar varias hipótesis, pero nunca nos vamos del lugar sin tener una primera idea de lo que ha podido suceder".

Investigación en el desguace y regreso al lugar del siniestro

XESÚS PONTE

El trabajo de campo aporta multitud de pistas, pero no es suficiente, por lo que los investigadores se trasladan posteriormente hasta el desguace para volver a revisar el vehículo o los vehículos implicados. "Se realiza un análisis mucho más exhaustivo y se hacen fotos al detalle. Además, se analizan todas las deformaciones en el chasis".

Los especialistas del subsector de Tráfico de Lugo explican que el principal testigo de un accidente es el propio vehículo. "Hoy en día, los coches ya traen una tecnología muy avanzada que nos proporciona muchos datos. Tienen varias centralitas que hacen lecturas constantes y si se conectan a un ordenador podemos saber cosas como la hora del siniestro, la velocidad hasta 30 segundos antes del impacto, en qué momento saltó el airbag, si los cinturones de seguridad iban anclados o en qué momento las ruedas dejaron de tener contacto con el suelo. Nosotros decimos que son la caja negra del vehículo", comentan.

En los accidentes más graves, o cuando los impactos son más intensos, el interior del vehículo queda completamente destrozado y es casi imposible recabar pistas. En estos supuestos, los agentes intentan indagar por otros medios. "En el accidente de Recimil, en el que un tren arrolló un vehículo, no quedó nada, así que tuvimos que oficiar a la marca con el número de bastidor para que nos dijese si era un vehículo automático o manual, para valorar la posibilidad de que se hubiese calado".

Las mediaciones realizadas en el trabajo de campo y los datos que revela la centralita del vehículo accidentado tienen que coincidir. "Son investigaciones complementarias. La inspección ocular aporta unas cosas y la tecnología aporta otras. Los resultados tienen que ir en la misma línea, de lo contrario, hay que seguir indagando. Por lo general, volvemos varias veces al lugar del siniestro, ya que no puede quedar ningún cabo suelto. Las conclusiones tienen que ser exactas. Aquí no caben redondeos ni aproximaciones".

Reconstrucción 'in situ' y conclusiones de la investigación

XESÚS PONTE

En los accidentes más graves, o cuando generan alarma social, los especialistas realizan una reconstrucción "in situ", como sucedió en el caso de la salida de vía que se cobró la vida de cuatro jóvenes en Xove. Los agentes buscaron un coche igual al que sufrió el accidente, con los neumáticos en similar estado y con el mismo peso en el interior. "Se intentó reproducir el suceso lo más fielmente posible y usamos un acelerómetro, que midió el coeficiente de rozamiento del neumático en la calzada. No solo importa la velocidad; hay que analizar otros aspectos que hubieran podido influir en ella, como la pendiente, el peralte o si el piso es irregular. Y también es muy importante conocer la vida de los afectados antes del siniestro; lo que nosotros llamamos el previaje", explican.

Con la investigación cerrada, los agentes elaboran un atestado siempre complejo. "Hay que buscar las causas del accidente, pero también hay que descartar el resto. Un conductor puede dar positivo en alcohol, pero a lo mejor la causa del accidente puede ser un obstáculo en la calzada o el mal estado de los neumáticos. Generalmente, no hay una única causa y nuestro trabajo consiste en recabar toda la información posible sobre el conductor, el vehículo y la vía. Además, cuando hay víctimas, una cosa es la causa del accidente y otra es la causa del fallecimiento. En el siniestro de este año en Chantada la causa del accidente fue la irrupción de un animal en la calzada, pero el fallecimiento se produjo por la introducción de un guardarraíl en el turismo. En otro caso, un coche conducido por una joven chocó contra una casa y la investigación reveló que discutió con su pareja y el hombre agarró el volante y lo giró. En este caso se le investigó a él porque realmente era la persona que iba a los mandos del coche cuando colisionó". Cada atestado cerrado guarda una verdad que contribuye a dirimir responsabilidades y ayuda a las familias a pasar página.