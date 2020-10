La Penúltima: "Incluso los más puristas quedan sorprendidos"

LO SUYO TIENE pinta de durar más que dos peces de hielo en whisky alguno. Porque para escuchar a La Penúltima sobran los motivos. Y si no, que le pregunten a Pancho Varona, que quedó prendado de esta banda tributo a Sabina liderada por Carlos García-Boente, un Joaquín que no se va por los cerros de Úbeda.

¿Tiene la cultura peligro de cerrar por derribo?

Creo que sí, sobre todo para los profesionales. Hay mucha gente que vive de esto, y sin un apoyo institucional puede haber muchos problemas por la situación actual.

Al menos esta situación les ha servido para saber por fin quién había robado el mes de abril.

No queríamos estar parados durante la pandemia. Como hay bastante gente ya que nos sigue y estábamos sin hacer nada, pues montamos la canción para que la gente no se olvidase de nosotros.

Hay quien los considera como la mejor banda tributo a Sabina de España. ¿Da miedo tanto halago?

Los halagos se aceptan genial, nosotros estamos encantados.

¿Mejor que las críticas?

Es que no tenemos críticas por hacerlo mal. Al revés, todos son halagos y estamos contentos. Las críticas son positivas. Incluso gente que es muy sabinera y que nos ha ido a ver a regañadientes. Porque, a veces, hay gente muy purista que piensa que los tributos son imitaciones baratas y luego, al vernos, queda sorprendida para bien.

Es que de ustedes ha hablado bien hasta Pancho Varona, que algo de Sabina sabrá...

Le sorprendió nuestra actuación y dijo que le había gustado mucho.

¿Cómo fue la experiencia de tocar junto a Varona?

Muy buena, fue muy bonito y él nos animó a continuar porque le había gustado.

¿Cabe lugar en una banda tributo para imprimir el sello personal?

No. Nosotros no ponemos ningún sello personal en las actuaciones. Una banda tributo no es un homenaje, como dicen algunos. Tienes que trabajar como la banda original. Hacer una imitación total, que va desde el atrezzo, la ropa, la escenografía... La música tiene que ser lo más similar posible, y luego la voz. No queremos poner nuestro sello; queremos que la gente vaya a un concierto de Sabina aunque no esté Sabina.

Espero que esta imitación no incluya caídas desde el escenario...

A veces hago la broma (ríe). Cuando acabo alguna canción, suelto una parrafada como también hace Sabina y le cuento a la gente que pueden estar tranquilos, que no me voy a caer.

¿Cuál es la canción más hermosa del mundo?

Voy cambiando con el paso del tiempo. Para mí, una de las más bonitas es Peces de ciudad. Durante mucho tiempo fue Y sin embargo te quiero.

¿Lo niegan todo?

Es muy importante que no lo hagamos.