Otro incidente con gorrillas en el Hula encrespa aún más el ánimo de los ciudadanos

Decenas de lucenses volvieron a mostrar este miércoles sus críticas, algunas en tono muy alto, por el constante acoso al que los usuarios del Hula se ven sometidos por parte de los aparcacoches ilegales. En esta ocasión, el detonante fue un mensaje colgado en las redes por un lucense que acaba de presenciar una de estas situaciones.

Según explicó este hombre a El Progreso, "no vi nada que no pase veinte veces todos los días", si bien esta vez estuvo a punto de ir un poco más allá: "Eran sobre las 10.00 horas", relata, "cuando llegué al leirapárking. Vi que había una chica intentando aparcar, y tres tíos de los que andan siempre por allí rodeando el coche; llevaban bastones y uno estaba como dando golpes con el puño a la ventanilla de la conductora. Se veía que no estaba precisamente cómoda, así que me bajé y fui hacia allí".

Ese gesto fue suficiente para que "ellos se dispersaran en cuanto me vieron acercarme. No tuve que decirles nada ni hablar con la chica", reconoce este testigo directo de las extorsiones constantes de los gorrillas.

A la vez, y sorprendido por la repercusión de su testimonio en las redes, quiso quitar hierro a lo que presenció, pese a que su propia esposa había tenido ya problemas con ellos: "Me he fijado que siempre van a presionar a mujeres solas o por personas mayores. Esta ha sido la gota que hay colmado el vaso", sentenció.