La incidencia acumulada de covid-19 a 14 días es, en el municipio de Lugo, de 175 casos por cada cien mil habitantes, el doble de la del total de la provincia, que es de 87,3. Ese es uno de los datos en los que se basa Sanidade para mantener vigentes las restricciones de aforos en Lugo, ya que considera que, aunque mejora la evolución, no lo hace lo suficiente como para levantarlas.

La Consellería no hace públicos datos epidemiológicos a diario, como sí hacen otras comunidades, y tampoco especifica cuáles son los límites para aplicar medidas de contención o para relajarlos en caso de mejorar. Sin embargo, se sabe que analiza la incidencia a 14, 7 y 3 días, y que, en el caso del concello lucense esta última sigue siendo lo suficientemente alta como para considerar el brote «de alto risco».

Evidentemente, la incidencia a 14 días, aunque pueda parecer elevada comparada con la media provincial, en realidad ha mejorado. En pleno apogeo del brote del pub de Doña Bella, cuando se detectaban a diario casos relacionados con ese foco, superó sobradamente los 200 casos por cada cien mil. Para ofrecer perspectiva cabe destacar que en este momento, la de Ourense es de 300 y que el límite propuesto en la reunión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno es de 500 casos por cada cien mil.

Otro de los datos que sí han mejorado en los últimos días es la tasa de positividad de PCR, que lleva varios días seguidos por debajo del 5%. La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que ese es el límite por el cual una transmisión comunitaria se puede considerar controlada. En el caso de Lugo ha estado en algunas de las últimas jornadas rondando el 3%, que es el tope al que se aspira.

Encontrar pocas PCR positivas, siempre que se haga un rastreo exhaustivo, supone que los contagios están controlados y las cadenas de transmisión acotadas. El número de casos huérfanos —los positivos de los que no se sabe cómo se han contagiado— es otro criterio que se analiza.

Como era más que previsible, las medidas restrictivas de Lugo seguirán en vigor durante el inicio del San Froilán. En cuanto a las fiestas, lo que más preocupa son las reuniones familiares. Aunque el límite es de diez personas, las comidas en casa resultan casi imposibles de controlar. La concentración de no convivientes en un entorno relajado, en el que no se usará mascarilla y que además llegan de distintos concellos podría ser foco de contagios que se reprodujesen en otras zonas.

También preocupa, más que las actividades organizadas por las fiestas, la celebración posterior a ellas, como los botellones u otras reuniones nocturnas. Y, además, que se produzca en un momento en el que están abiertos los colegios porque ya se observan pequeños brotes que son o familiares o laborales y se trasladan de un entorno a otro. Por ejemplo, se ha dado el caso de contagios en un negocio, que provoca positivos en varias familias con hijos y que acaba derivando en casos en al menos dos colegios de Lugo.

Varios brotes familiares de gran tamaño, sumado al incremento de casos registrado tras la apertura de los centros educativos, han contribuido a incrementar la incidencia en el concello lucense.

MEDIDAS

Hostelería y comercio, al 50%

Las medidas de restricción aplicadas en Lugo por Sanidade no han variado. Así, en el interior de bares, restaurantes, comercios y lugares de culto el aforo está limitado al 50%.



Nada de barra

Sigue sin poder consumirse nada en las barras de los bares y las reuniones de no convivientes no pueden superar las diez personas.



Terrazas al 75%

El aforo permitido en las terrazas es del 75%. No se permiten ni fiestas ni verbenas de ningún tipo.



Aforos reducidos

En el caso de las bodas, pueden contar con 50 invitados si se celebran en interior y 100, en exterior. Para velatorios y entierros son 25 en interior y 10 en exterior. En eventos deportivos son 150 en exterior y 60 en interior.

Casos por cada 100.000 habitantes

Lugo 175

A Coruña 178

Vigo 89

Ourense 300

Madrid 786

Barcelona 178

Parla 1.173

Fuenlabrada 1.166

Alcobendas 988

Torrejón 806 Pamplona 739