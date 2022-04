Incendio en O Ceao: un año desde la tragedia

Era un domingo como otro cualquiera, pero la ciudad amaneció cubierta por una gran nube de color negro y un olor a humo que no le pasó desapercibido a ningún lucense. El foco del desastre aquel 11 de abril de 2021 estaba en el polígono de O Ceao, donde las llamas no tuvieron piedad y ocasionaron daños millonarios en seis empresas, amenazando incluso con alcanzar una gasolinera. Los efectivos de bomberos desplegaron todos sus medios y trabajaron sin descanso durante seis horas, hasta que dieron por controlado el incendio. Finalmente, las llamas se apagaron, pero la tranquilidad dio paso a la desolación.

El mayor incendio de la historia de Lugo —que tuvo su origen en un cortocircuito, tal y como concluyeron los investigadores— dejó naves calcinadas y empresarios destrozados, tanto profesional como personalmente, pero todos hicieron alarde de tesón y comenzaron a paliar las consecuencias del desastre de inmediato, sin tiempo para rendirse. Hoy, a punto de cumplirse un año del suceso, aseguran que todavía no han recuperado por completo la normalidad, pero miran al futuro con optimismo y con ganas de pasar página.

Las llamas se iniciaron en la empresa de pinturas Castro Parga y en una hora destrozaron la tienda y la zona de oficinas. El gerente de la firma, Antonio de Castro, asegura que todavía le resulta "muy duro" recordar lo que vivió aquel día. "Tenemos ganas de olvidar, pero aún nos queda mucho recorrido. De hecho, nosotros todavía empezamos a desescombrar las instalaciones la semana pasada. Como la cubierta de la nave que ardió era de fibrocemento y tenía amianto, tuvimos que pedir varios permisos especiales y llevó su tiempo realizar todos los trámites", comenta.

Castro Parga pudo retomar su actividad tras el incendio porque el fuego respetó la parte de la fábrica de pinturas y la empresa contaba además con varias tiendas en Lugo y fuera de la provincia, que siguieron funcionando. "Eso fue lo que nos salvó, pero aun así resultó muy dificil continuar. Tuvimos un periodo de inactividad y fue complicado recuperar la clientela. Y por si eso fuera poco, nos tocó un año terrible en el que se juntaron muchos factores que jugaron en nuestra contra, como el aumento desmesurado de los costes de las materias primas, la guerra de Ucrania, los problemas de logística y el paro del transporte. Fue un año para olvidar".

Tres bomberos de Lugo en una de las zonas arrasadas por el incendio. VICTORIA RODRÍGUEZ

A pesar de tantos inconvenientes, Antonio de Castro asegura que siempre ha mirado al porvenir con esperanza. "Cuando terminemos los trabajos de desescombro tomaremos una decisión sobre esa nave, ya que todavía no tenemos claro si la volveremos a acondicionar o no. Fue un año muy duro, pero hay que seguir adelante y creo que vamos por el buen camino", apunta.

Con el mismo optimismo que Antonio de Castro habla Marta García, copropietaria de Recambios al Volante. La empresa que fundaron sus padres, y que llevaba treinta años funcionando en O Ceao, quedó completamente calcinada, por lo que Marta y sus dos hermanos tuvieron que empezar prácticamente de cero.

"Tras el incendio", explica, "seguimos trabajando como pudimos en la tienda que ya teníamos en la calle Germán Alonso y tengo que agradecer todo el apoyo y la fidelidad de nuestros clientes, ya que muchos siguieron con nosotros a pesar de que estamos en una zona en la que apenas hay aparcamiento, y menos todavía desde que se habilitó el carril bici. De la nave del Ceao no se salvó nada. En un principio nos dijeron que el edificio se podría reconstruir, pero los informes posteriores concluyeron que no era seguro, así que lo descartamos".

Incendio en la nave de la firma de pinturas Castro Parga. EP

Este revés, sin embargo, le dio a los propietarios de Recambios al Volante la posibilidad de embarcarse en nuevos proyectos. "Nosotros ya no queríamos volver al polígono de O Ceao porque el recuerdo del incendio es demasiado duro y nos quedó el miedo en el cuerpo. Lo que pasó no fue culpa de nadie y es muy difícil que te pase dos veces lo mismo, pero ya no nos sentíamos seguros en esa ubicación. Además, la nave no se podía recuperar y teníamos que buscar otras opciones. Con todo esto, nos surgió la oportunidad de vender el terreno y no lo dudamos". Ahora, comenta, "nuestra intención es buscar una parcela en el polígono de As Gándaras y montar allí una nave para continuar con el negocio y retomar la normalidad previa al incendio".

Con una fortaleza admirable, Marta García reconoce que el rastro que dejó el incendio a nivel personal fue doloroso, pero pesaron más las ganas de reponerse. "No es fácil ver como se destruye toda una vida de trabajo, pero siempre tuve claro que no podíamos tirar la toalla. Nosotros tenemos suerte porque los tres hermanos estamos muy unidos y nos apoyamos mucho en los momentos de debilidad. Nuestra nave se calcinó un domingo y el lunes ya estábamos trabajando porque mirando al humo no íbamos a solucionar nada. Mi padre fundó la empresa desde cero y nadie le regaló nada. Ahora nos toca a nosotros volver a empezar y demostrarle que podemos hacerlo", afirma.

Otro de los empresarios más afectados por el devastador incendio fue Francisco Dorado, gerente de Recambios Fraín, quien tuvo que presenciar cómo dos de las naves que tenía abiertas en O Ceao se convertían en ceniza. En el momento del suceso, Fraín ya estaba construyendo otra instalación justo enfrente de las dos que ardieron, lo que le permitió volver relativamente pronto a la normalidad. "Nosotros seguimos trabajando tras el incendio y mantuvimos en todo momento a la totalidad de la plantilla, pero aún así el fuego nos ocasionó un gran perjuicio. Tengo que decir que nuestra compañía asegura dora se volcó con nosotros y nos adelantó el dinero, pero aun sufrimos unas pérdidas considerables porque nunca recuperas el valor total de la mercancía y de los vehículos que perdimos. Dentro de lo malo, actualmente ya estamos trabajando al 80% de nuestra capacidad", apunta.

Columna de humo en el incendio de O Ceao. EP (3)

A diferencia de Marta García, que ya no volverá a instalar su empresa en O Ceao, y de Antonio de Castro, que todavía no ha tomado una decisión al respecto, Francisco Dorado ya proyectó la construcción de una nueva nave en la parcela que ocupaban las instalaciones calcinadas. Según lo previsto, medirá unos 7.000 metros cuadrados y albergará un almacén y un aula para informar a los talleres mecánicos de los nuevos productos. "La vida sigue y hay que tirar hacia delante en la medida de lo posible. Es muy amargo ver como se destruye lo que te ha costado tanto tiempo construir. Pensarlo te deprime y hay cosas que no se olvidan nunca, pero hay que seguir", reitera.

Las otras empresas afectadas por las llamas —Frigoríficos Alonso, Dielectro Industrial y la rotativa de El Progreso— también retomaron su actividad tras reparar sus desperfectos y funcionan actualmente con normalidad, aunque con medidas de seguridad más efectivas. Y es que la experiencia vivida hace mañana un año demostró que toda precaución es poca cuando el fuego se convierte en enemigo. El incendio de O Ceao abrió también un debate sobre el estado de la red de agua del polígono.

El informe elaborado por el servicio de ingeniería del Concello de Lugo apuntó que hubo caudal "suficiente" para extinguir el fuego, pero apreció deficiencias por su antigüedad, lo que generó problemas en la presión hidráulica. La conclusión a la que llegaron los técnicos fue que la red de agua de O Ceao había superado su "vida útil", por lo que aconsejaron su renovación.