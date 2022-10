Inaugurada a exposición 'Terra de Soños', que recompila 40 fotografías de Cristina García Rodero

A concelleira de cultura de Lugo, Maite Ferreiro, inaugurou a exposición Terra de Soños, organizada pola fundación La Caixa en colaboración co departamento municipal.

Esta exposición mostra, a través de 40 fotografías, a vida cotiá das e dos habitantes de Anantapur, no estado de Andhra Pradesh, unha das zonas máis pobres da India, na que residen as comunidades máis marxinais e vulnerábeis do país. A mostra fotográfica presenta a estratexia de traballo da Fundación Vicente Ferrer para mellorar a calidade de vida das persoas vulnerábeis, "afondando a través do ollo de Cristina García Rodero no máis sensíbel e máxico do mundo feminino e na forza e capacidade de superación das mulleres de Anantapur."

A exposición poderá visitarse no fondo da Praza Maior ata o vindeiro 24 de novembro no fondo da Praza Maior

O acto contou tamén coa presenza tenente de alcalde, Rubén Arroxo, xunto con representantes do goberno municipal, ademais de asistir a directoria da área de negocio de Caixabank en Lugo, Elena Rodríguez, a delegada da fundación La Caixa, Susan Santos, e a comisaria e fotógrafa da mostra, Cristina García Rodero.