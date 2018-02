Iñaki García se despide en el pleno y pide "disculpas" a los votantes de Lugonovo

El concejal de Lugonovo, Iñaki García, renunció en el pleno ordinario de este jueves a su acta, como consecuencia de sus desavenencias con la coordinadora de la plataforma, después de precisar que le da "mucha pena" dejar un proyecto político que él mismo ayudó "a construir". "Sí quería pedir disculpas a nuestros votantes si les fallamos. Al igual que yo estoy frustrado, me imagino que aquellas personas que nos votaron, tendrán la misma sensación", reconoció García.

Por ello, antes de entrar en el pleno, quiso "pedir excusas a esa gente", aunque también les pidió que "entiendan que la responsabilidad no es exclusivamente nuestra —en alusión al grupo de militantes que dejan Lugonovo con él—, por decirlo suavemente". "Creo que no tenemos mucha responsabilidad, mejor dicho", añadió.

"Puedo decir que el balance es positivo, en el sentido de que ayudé a cambiar Lugo en la medida de mis humildes posibilidades. Hay algunas cosas que no son tan positivas, pero en el último día solo quiero hablar de cosas positivas, lo negativo, arrinconarlo", precisó. "Lo que quiero es liquidar mi relación con esta responsabilidad de la mejor manera posible, porque tengo un montón de sentimientos encontrados", dijo el hasta ahora edil de Lugonovo.

En cuanto a la posibilidad de su regreso a la política con otro partido, aseguró que en este momento no está en su "cabeza", porque ahora quiere "recuperar el tema familiar, que estaba un poco abandonado", al igual que algunos "hobbies", que estaban en la misma situación. "Soy una persona de izquierda. Estaré en la calle, coincidiré con mucha gente y lo que pase en el futuro no lo sé. Pero hoy, si alguien me pregunta si tengo idea de volver a presentarme a un cargo público, la respuesta es no", aseguró.