Le imputan un delito por abandonar su coche tras un accidente y no señalizarlo

Tras dos meses de investigación, la Policía Local de Lugo consiguió identificar a un conductor que abandonó el coche en medio de una rotonda tras sufrir un accidente. El joven —que no tenía carné y conducía el turismo de un amigo— acabó imputado por dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir a pesar de no haber obtenido nunca el permiso de circulación y otro por crear un "grave riesgo" para los demás usuarios de la vía, ya que no señalizó el siniestro.

El accidente tuvo lugar el pasado mes de diciembre en la glorieta de intersección situada entre la Avenida Benigno Rivera y la Rúa da Industria, en el polígono de O Ceao. El conductor de un turismo se salió de la calzada en ese punto, colisionó contra un bordillo y quedó inmovilizado en medio de la rotonda. El joven y otro chico, que viajaba en el asiento del copiloto, se dieron a la fuga a pie y dejaron el coche abandonado en el lugar, por lo que la Policía Local se hizo cargo del turismo y abrió una investigación.

Los agentes recabaron datos y concluyeron que la persona que conducía el coche cuando ocurrió el accidente era un joven de 21 años que no tenía permiso de conducir. El turismo era propiedad del amigo que lo acompañaba, un chico de 19 años.

La Policía Local le imputó al conductor dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir sin carné y otro por poner en riesgo a los demás usuarios de la vía, ya que abandonó el lugar sin señalizar el accidente, a pesar de que el coche obstaculizaba el paso y además el motor perdía aceite. De hecho, los agentes tuvieron que cortar el tráfico y los bomberos acudieron al lugar para neutralizar la mancha. Tal y como señaló el portavoz policial, el vehículo "obstaculizaba la calzada en una zona con gran densidad circulatoria y en un día en el que las condiciones metereológicas eran especialmente adversas, con la presencia de lluvia torrencial".

Los investigadores le imputaron además otro delito al propietario del coche, "como cooperador necesario", ya que le dejó conducir el turismo a su amigo a pesar de saber que no tenía carné.