Le imponen una multa por verter lejía en el pantalón de un compañero de trabajo

Un juzgado lucense impuso una multa de 540 euros a un hombre acusado de verter lejía sobre los pantalones de un compañero de trabajo. Tal y como quedó recogido en la sentencia, los hechos sucedieron sobre las seis de la madrugada del 6 de junio de 2023, cuando los implicados se encontraban en los vestuarios de su empresa, dedicada al sector de la construcción.

El acusado, mientras su compañero se estaba duchando, arrojó lejía sobre unos pantalones cortos vaqueros propiedad de este último, "causando en los mismos manchas que los hicieron inservibles para seguir siendo utilizados como vestimenta".

El acusado negó los hechos en la vista, pero el juez consideró que había pruebas suficientes para condenar al hombre como autor de un delito leve de daños. El letrado de la defensa recurrió la condena ante la Audiencia, que confirmó el fallo.

La sala explica que, además de las declaraciones del denunciante, también resultó relevante el testimonio de los otros compañeros de trabajo de los implicados, "que no solo observaron una maniobra extraña del acusado frente a las prendas de ropa del denunciante, sino que inmediatamente constataron que las mismas estaban empapadas y percibieron un inequívoco olor a lejía".

El letrado de la defensa alegó que los testigos no llegaron a observar el recipiente en el que se contendría la lejía, "pero obviamente", apunta el tribunal, "tal circunstancia no resta credibilidad al relato, pues ellos mismos señalan que no le dieron trascendencia a la conducta hasta que comenzó de manera inmediata el olor a lejía, por lo que no estaban observando con detenimiento, sino tan solo un gesto que en principio debería de haber resultado inocuo, pero que ganó importancia por el olor y la ropa mojada".