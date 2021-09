Le imponen nueve meses por saltarse un alejamiento de su ex y llevarla en coche

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo impuso una condena de nueve meses de prisión a un hombre acusado de saltarse una orden de alejamiento e invitar a su expareja a dar un paseo en coche. La chica aceptó la invitación y alegó que lo hizo "porque vino llorando".

La sentencia recoge que un auto dictado por el juzgado de instrucción número 3 de Lugo, con fecha de 30 de abril de 2018, prohibía al acusado aproximarse a su expareja o ponerse en contacto con ella por cualquier medio. Aun así, sobre las cinco y media de la tarde del 11 de mayo de 2019 —cuando la medida todavía se encontraba todavía vigente—, el acusado se acercó a su expareja en la calle Mar Cantábrico y la invitó a subir a su vehículo.

En un primer momento, la mujer se negó, pero finalmente accedió y se subió al coche. Según explicó la chica en la vista oral, el acusado le pidió que se subiera al vehículo para dar una vuelta y al principio no aceptó, "pero me vino llorando y me subí", dijo.

Por estos hechos, el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo condenó al hombre como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, pero el acusado recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Lugo. El abogado de la defensa alegó "error en la valoración de la prueba y en la aplicación del Derecho".

El letrado de la defensa argumentó que había existido consentimiento por parte de la víctima, pero el tribunal concluye que, "en cualquier caso, habría de calificarlo de consentimiento sobrevenido, porque en el momento del acercamiento inicial no lo había. Fue el acusado quien se dirigió a su expareja pidiéndole que se subiese al coche y fuese a hablar con él". De este modo, la Audiencia Provincial confirmó la condena impuesta por el juzgado de lo Penal número 1 de la capital lucense.