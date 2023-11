El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo impuso una condena de dos años de prisión a un hombre acusado de quitarle la porra a un policía e intentar golpearle con ella. El acusado reconoció los hechos y aceptó la condena, pero recurrió la sentencia porque la jueza le denegó el beneficio de la suspensión de pena. La defensa alegó que el joven es una persona drogodependiente y que sigue un tratamiento de deshabituación, pero la Audiencia concluye que el hombre cometió varios delitos desde que inició el tratamiento, por lo que determinó que cumpla la pena en un centro penitenciario.

La sentencia considera probado que el 29 de enero de 2021, sobre las ocho de la tarde, el acusado fue interceptado por una patrulla de la Policía Nacional de Lugo en la Avenida da Coruña y los agentes le pidieron que hiciese un uso correcto de la mascarilla, ya que en aquel momento era obligatoria por el estado de alarma vigente. El acusado accedió, pero la misma patrulla lo sorprendió nuevamente unos minutos más tarde, en compañía de un amigo, y los policías observaron que mantenía la misma actitud de desobediencia.

Los agentes les pidieron a ambos que se identificasen, pero el acusado se negó y les dijo: "A mí ya me conocéis de sobra; no os voy a dar documentación alguna y si la queréis me tenéis que golpear otra vez". Instantes después, al llegar al lugar un autobús urbano, uno de los agente empezó a hablar con el conductor y el acusado se abalanzó sobre el policía y le arrebató la defensa reglamentaria, con la que intentó golpearle. Además, comenzó a gritar y le dijo: "A mí no me metes en un autobús, hijo de puta", produciéndose un forcejeo entre el acusado y los agentes. Finalmente, los policías tuvieron que emplear la fuerza para reducirle.

Por estos hechos, el agresor fue acusado de un delito de atentado y otro delito de lesiones, por los que aceptó penas de 21 meses y 3 meses de prisión, respectivamente. La jueza le impuso además una indemnización de 659 euros.