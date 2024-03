Le imponen 10 meses por sustraer una cama y dos mesillas de un piso alquilado

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo impuso una condena de diez meses de prisión a un hombre acusado de apropiarse de los muebles de un dormitorio de un piso de alquiler, del que fue desahuciado.

Tal y como se recoge en la sentencia, el 20 de junio de 2018, el acusado alquiló una vivienda de la capital lucense que se encontraba totalmente amueblada. Posteriormente, el inquilino fue desahuciado y el 29 de septiembre se practicó una diligencia de lanzamiento de la vivienda.

En ese momento, el dueño del inmueble manifestó que le faltaban una cama, dos mesillas y una coqueta, por lo que su mujer denunció los hechos y el inquilino fue acusado de un delito de apropiación indebida. El hombre fue juzgado en el Penal número 1 de Lugo y la magistrada le impuso una condena de diez meses de prisión, suspendiendo la pena por un plazo de dos años a condición de que no volviese a delinquir.

Tras conocer el fallo, el letrado de la defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, alegando que la denunciante no había acreditado que era la propietaria del piso ni de los muebles supuestamente sustraídos.

La sala explica que la mujer presentó una copia de arrendamiento y facturas a nombre de su esposo, y que el acusado, en el juicio, se refirió en todo momento a la mujer como la propietaria del inmueble alquilado. "No hay motivo suficiente para dudar de la condición de perjudicada de la denunciante, como propietaria y/o esposa del propietario. Es más, aunque pudiera no serlo del inmueble, para los muebles no se puede obviar la presunción de ganancialidad. Por lo demás, el delito objeto de condena es público".

Con este argumento, el tribunal desestimó el recurso y confirmó la condena impuesta por el Penal 1.