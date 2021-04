O xogo é o oficio dos nenos. Así o pensa María Luisa Rey, mestra e presidenta da asociación socioeducativa Antonio Gandoy —herdeira do programa Preescolar na Casa—, que participou esta semana no foro A educación, a análise, organizado por El Progreso e a concellería de Educación e Difusión do Coñecemento, dirixida polo nacionalista Felipe Rivas.

O xogo dá vida

A importancia do xogo no proceso de aprendizaxe dos cativos é tan grande que, simplemente describindo a evolución do xeito de xogar segundo o neno vai medrando, se adiviña tamén como a súa mente vai madurecendo ao adquirir novas habilidades e experiencias. "O xogo é o oficio fundamental dos nenos. O que teñen que facer é xogar. É a maneira que teñen de aprender, de entrar en contacto co mundo. Cando nace é como unha páxina en branco. Grazas ao xogo se vai poñendo en contacto coa realidade", afirma María Luisa Rey.

Os tempos para xogar

Necesítase un tempo para xogar pero canto é necesario? A mestra María Luisa Rey propón que, ata os seis anos, os nenos deben dedicar a maior parte do seu tempo ao xogo. "Ata os 6 anos, debe ocupar a maior parte da vida dos nenos. E o xogo tamén ten que estar na escola, onde se poden traballar moitos aspectos académicos a través do xogo, que pode ser tamén dirixido para conseguir eses obxectivos", propón María Luisa Rey.

Unha cuestión de familia

Xogar beneficia a pais e fillos. Implicarse no seu xogo e participar del supón tamén, en moitos casos, un vehículo para comunicarse e para mellorar as relacións familiares. "É importante que os adultos se impliquen, que xoguen. Poñerse a catro patas, embadurnarse con pinturas de maquillaxe... todo vale. Moitas veces, a través do xogo, se descubren outros problemas que ten o neno na escola ou cos outros nenos, que non conta os pais", afirma a presidenta da asociación socioeducativa Antonio Gandoy, María Luisa Rey. De grandes, os fillos non xogan pero se compartiron momentos cos pais, sempre haberá un tempo, diferente, para volver compartir. "Non serán xogos ao uso pero, por exemplo, pódese estar un rato sentados no parque recoñecendo as árbores polas follas, o que nos permite establecer unha comunicación que, despois, nos vai levar a outros camiños", indica María Luisa Rey.

Menos tempo, pero mellor

Cando os pais traballan, non hai tempo para xogar cos fillos. Non obstante, convén coidar ese pouco tempo que se comparte convertíndoo en tempo de calidade. "Se vou xogar co meu fillo, dedícome a xogar e deixo o móbil apagado. É preferible facer iso durante dez minutos que estar facendo que xogo e estar a outras cousas", comenta a presidenta da asociación, María Luisa Rey.

As crianzas non deberían coller nin o móbil nin a tableta ata que teñan os 6 anos

A entrada dos aparellos tecnolóxicos na vida dos nenos e nos momentos de xogo supón toda unha ameaza para o correcto desenvolvemento psicolóxico dos rapaces, moitas veces demasiado inmaduros para o acceso a certos contidos que circulan por internet. Por iso, a presidenta da asociación socioeducativa Antonio Gandoy, María Luisa Rey, propón pospoñer o seu uso.

"As crianzas non deberían ter contacto con instrumentos electrónicos ata os 6 anos. Que un neno de 3 estea coa tableta para ver os debuxos..., non. Dinnos os pais: "Están aí, que imos facer?". Si, están, pero tamén están os coitelos e non lles damos un coitelo a un neno", afirma.

Problemas de autoestima e adaptación derivados do abuso de internet

O abuso de internet por parte de moitos nenos está a causar —segundo a presidenta da asociación socioeducativa Antonio Gandoy, María Luisa Rey— problemas psicolóxicos como, por exemplo, falta de autoestima e inadaptación. "Psicólogos e pedagogos contan que cada vez chegan ás súas consultas persoas máis xoves con problemas de falta de autoestima e inadaptación. E isto derívase de que pasan moito tempo con internet e non se fomenta a relación persoal presencial. Porque non é o mesmo relacionarse con alguén a través dunha pantalla que estar diante desa persoa, que ves como respira, como ule... A comunicación é distinta e a xestión de conflitos tamén", di María Luisa Rey.

Un portarrolos fai un xoguete

Non é necesario sempre mercar xoguetes. A cousa máis simple pode valer para xogar e aprender cousas novas. A presidenta da asociación socioeducativa Antonio Gandoy, María Luisa Rey, propón dúas ideas: unha, cun portarrollos de cociña, e outra, cunha botella de plástico.



"Cun portarrolos de papel da cociña e unhas arandelas das cortinas pode estar entretido un neno toda a mañá, metendo e sacando as arandelas", afirma.



Botella

Outra suxerencia que fai María Luisa Rey é a de aproveitar unha botella de plástico grande para meter nela tapóns de cortiza. Este xoguete sería un axóuxere, xa que os tapóns farían ruído dentro da botella, o que cautivaría a atención do neno.



"Calquera cousa vale para xogar pero tamén é importante destacar, con este tipo de xoguetes, a participación dos pais. É moi bo que os nenos vexan que os seus proxenitores participan na construción dese xoguete co que, ao final, se van divertir un montón", conta María Luisa Rey.

Un proxecto no que participan case 200 familias repartidas entre A Coruña e Lugo

A asociación socioeducativa Antonio Gandoy atende, neste momento, a case 200 familias das provincias da Coruña e Lugo. Este colectivo segue a facer obradoiros, nos que participan pais e nenos, como fixo Preescolar na Casa, un programa educativo posto en marcha polo "cura da bicicleta", Antonio Gandoy, hai perto de 40 anos. "As familias seguen a demandar un servizo que as apoie na tarefa da educación", explica María Luisa Rey, a presidenta da asociación.

Catro traballadoras imparten os obradoiros, que se celebran agora nas capitalidades dos concellos. En Lugo, o punto de reunión é o local da asociación, onde estaba antes o Centro de Educación Permanente de Adultos, ao lado do colexio de Albeiros. En todo caso, son encontros semanais de dúas horas. contacto. Catro grupos participan agora nos obradoiros que a asociación Antonio Gandoy está a facer na capital lucense. Os interesados en participar pódense poñer en contacto co colectivo a través do correo electrónico [email protected]