"Imos vender vacas para pagar enxeñeiros"

Los ganaderos concentrados en un aparcamiento del polígono de As Gándaras miraban sin demasiado entusiasmo los folios impresos que un grupo de jóvenes les repartían para que pegaran en sus tractores. Ponían cosas como Contra la agenda 2030 o No al tratado Mercosur. Un par de tractores o tres, los primeros que llegaron, también portaban banderas de España y lazos blancos.

Eran las once de la mañana y aún hubo que esperar a que levantara la niebla para que comenzasen a llegar más ganaderos. Con el final de los trabajos del purín y las vacunas de la lengua azul y las incorporaciones de las columnas de Guntín, Sarria, Palas o Lousada, a las dos de tarde serían un centenar de personas y 35 tractores desperdigados por el aparcamiento.

Ninguno parecía saber muy bien quién les había convocado, era cosa que se montó por los grupos de WhatsApp. Ni las centrales agrarias tradicionales ni otras alternativas pero con capacidad de influencia, como Agromuralla, se habían sumado a la movilización. El grupo de jóvenes que repartía los carteles desde dos coches con banderas españolas tampoco se hacían responsables: "Los organizadores somos todos los ganaderos", aseguraba una de las chicas, que pasaba a firmar un manifiesto en defensa del sector primario para enviarlo a la Delegación del Gobierno.

En ese manifiesto se daba una pista: "Anunciamos movilizaciones con tractoradas a nivel Galicia, unidos a la Plataforma 6-F Sector Primario Español". Se trata de una plataforma liderada por personas del entorno de Vox.

El caso es que esto, la desorganización y la falta de un liderazgo claro para dirigir la movilización, parece ser una de las causas principales del pinchazo de este martes de las protestas ganaderas en Lugo. Ante la evidencia de la falta de recursos necesarios para entrar en la ciudad como en otras protestas más masivas, los tractoristas se tuvieron que conformar con circular con su caravana por la N-6 desde O Ceao hasta Nadela, lo que provocó retenciones y largas colas de vehículos debido a la baja velocidad de la comitiva, tanto a la hora de la comida como a media tarde, cuando se decidió el repliegue.

Protesta en el sector ganadero en Lugo. SEBAS SENANDE

La frustración por la escasa participación se unió a la que arrastró hasta allí a los participantes, que no es otra que las dificultades a las que se enfrenta el sector ante los precios de producción y, sobre todo, las trabas burocráticas ligadas a las nuevas normativas europeas. "Imos vender vacas para pagar enxeñeiros", resumía uno de los ganaderos llegado de Muimenta, "na miña zona había 60 granxas e quedan tres".

Junto con la competencia desleal de los productos agrícolas llegados de fuera de las fronteras comunitarias, era el tema más comentado en los corrillos: la puesta en marcha del cuaderno electrónico, los controles veterinarios y las exigencias en la gestión de las explotaciones.

"Están a subirnos os custos de produción e encima métennos leis imposibles de cumprir, coas leiras e o minifundio de Galicia", lamentaba Alejandro Vázquez, ganadero de Guntín, que criticaba "libros de purín por aquí e por alá e inspeccións sen sentido" que les van a obligar a contratar técnicos y servicios veterinarios que les supondrán miles de euros.

"Nacín aquí, no medio dos tractores e a vacas, e gústame isto, pero a verdade é que cada vez estou máis queimado. Os prezos están como están e cada vez máis trabas", explicaba Alejandro Castelo, un chaval de 25 años que lleva junto a su hermano de 35 una granja de leche y una empresa de servicios agrícolas en Muxa. Representa eso de lo que tanto se habla, el relevo generacional.

Ahora, recuerda, tendrán que poner "aplicadores de puríns, hai que gastar unha cantidade de diñeiro esaxerada", por no hablar de la exigencia de dejar tierras en barbecho: "Non lle vexo moito sentido a non poder cultivar as túas leiras e despois ter que comprar forraxes e cereais de fóra e pagalos ao que che pidan, porque ti tes que alimentar aos animais".

Las vacas, era una de las frases más repetidas como si la evidencia no fuera suficiente para algunos legisladores, comen.