Salió el jueves por la mañana de la comandancia de la Guardia Civil de Lugo –donde trabaja en el destacamento de Tráfico– y se desplazó hasta el polígono de O Ceao para pasar la ITV de uno de los vehículos oficiales. Eduardo Rodríguez regresaba al cuartel por la Ronda Norte cuando un conductor que se había apeado de su turismo le hizo gestos para que se detuviera y le pidió ayuda.

El hombre le explicó que un camión había golpeado accidentalmente a un ave, con la parte trasera, y que el animal yacía en el suelo aturdido. El ciudadano le contó lo sucedido al guardia sin saber que se trataba de una especie protegida y que además le estaba exponiendo el problema al presidente de la Protectora de Animales Exóticos de Galicia (Paexga). "Me acerqué al animal y vi que se trataba de un buteo buteo, o ratonero común, un ave rapaz protegida. Lo cogí y comprobé que no tenía las alas rotas. Además, poco a poco empezó a recuperarse, así que lo metí con cuidado en una caja y lo llevé hasta la comandancia, donde lo recogieron los encargados del Centro de Recuperación de Fauna de O Veral", explicó.

Eduardo Rodríguez recogió este ejemplar por casualidad, pero no es la primera vez que realiza este tipo de intervenciones sin tenerlo previsto. "Ya me encontré otras veces con animales exóticos de forma casual, pero por lo general acudo cuando me llama la gente. Desde que fundamos Paexga rescaté todo tipo de especies, entre ellas muchos reptiles, como una bastarda en el patio de una casa en Pías y otra en una piscina en A Campiña, o una víbora en una vivienda de Bonxe en la que había dos niños pequeños", apunta.

La buena relación de Eduardo Rodríguez con los animales exóticos es fruto de su gran afición y de los años de experiencia, una destreza reconocida dentro y fuera de la provincia de Lugo. "Rescaté animales en muchos lugares diferentes. En una ocasión cogí una boa constrictor en A Coruña, un ejemplar que realmente impresionaba", comenta.

Y al margen de los reptiles, este agente rescató multitud de tortugas. De hecho, él y su familia llegaron a tener en su domicilio más de una veintena de quelonios, entre propios y acogidos. Rodríguez fue además el encargado de la supervisión clínica de la famosa tortuga Margarita, que pasó 50 años en la sede de Hacienda, en la Rúa da Raíña, y finalmente falleció en 2016 atacada por las ratas.

Las intervenciones del presidente de Paexga son tantas y tan diversas que necesitaría el espacio de una enciclopedia para reflejarlas. "Son muchos años dedicándole horas y horas a esta afición y ya vi casi de todo. Me tengo encontrado tarántulas en el centro de Lugo y hasta rescaté un estornino que estaba metido en una chimenea en un piso de la Rúa Castelao. La gente no sabe como actuar con estas especies, y lo mejor es que pida ayuda", concluye.

"La serpiente más grande que rescaté una anaconda de de 6 metros y 50 kilos"