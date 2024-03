Las ilusiones cumplidas del Mago Rafa

Define el ilusionismo como "hacer creer que es posible lo imposible". Los magos son como los malos amantes, que preferimos que nos mientan. Rafa Pereira presume de que en el ilusionismo, como en el amor, todo es evidente, "pero la gente no lo sabe". Si nos explicase la mecánica de la "rutina" (número) perdería la magia.

De noche descuenta pocas horas al reloj. Las personas que duermen poco desaparecen del mundo en la cama porque caen en el pozo angosto al dormir. Algunos magos sueñan los números. Rafa no lo recuerda.

Antes dormía en horario de Australia. "Le debo todo a mi trabajo anterior, vigilante de seguridad. Estaba toda la noche solo en una nave de Outeiro de Rei. Qué iba a hacer? Devoraba libros de magia, leía muchos libros de filosofía de la magia y de técnica, y practicaba". Estuvo guardando la sede de El Progreso. Salías hacia el aliento frío de la noche y Rafa te regalaba un juego. Recuerdo uno con un coche en miniatura que se paraba en la carta que habías elegido en el abanico de la baraja.

Cuando era pequeño fue a ver el espectáculo Merlín e familia del Mago Antón. Antón aprendió del personaje de Cunqueiro. "Antón contaba que Merlín le había cedido sus poderes y que él se los tenía que ceder a alguien. Quería ser yo".

El primer empleo de Rafa fue vigilar una gasolinera en el Complejo Santiago. "El Mago Antón paraba mucho a repostar. Me daba mucha vergüenza hablarle". Más tarde conoció a otro ilusionista, el bosnio Sasha. Este lo invitó a la mesa de magos que se reunían en el Mesón do Forno. Le pareció la mesa de los caballeros en Camelot. La primera noche recibió los poderes, que le fueron entregados por los magos más nobles de Lugo. Estaba Antón. "Llegué a casa. Mi madre ya estaba en la cama. Le hice un truco que me había enseñado Teto. Ella flipó. Fue cuando descubrí lo que era ser mago".

Empezó como ayudante de Teto, fue aprendiendo hasta comenzar a sentirse mago y autónomo. Pero chocaría contra otro muro. El argentino René Lavand era mayor. Actuaba en Granada. Puede que fuese la última oportunidad para verlo en directo. "Su actuación acababa con un truco muy sencillo, con un pocillo y tres migas de pan. Fue un impacto. Descubrí que lo que hacía yo no valía para nada. Ese día comprendí que lo importante no es el truco, sino la envoltura".

Pudo ver nuevamente a Lavand sobre un escenario en 2006. "Lo trajimos a Lugomáxico. Estuvimos varios días juntos e hicimos amistad". El dramatismo de ir a despedirse del genio en Granada había sido exagerado.

Al año se pidió unas vacaciones como vigilante. Fue a Canarias para acompañarle. René Lavand bajó del avión junto a su hija Lorena, el vínculo permanente entre los dos magos. "Estuvimos una semana a cuerpo de rey, con una sola actuación. Era comer, beber y hablar con René y Lore. René nunca hablaba de magia, nunca me enseñó un truco, pero me lo enseñó todo sobre magia". La gira acabó. Lorena se subió a un avión rumbo a la ciudad de Tandil. "Fue el día más triste de mi vida".

Al año siguiente Rafa voló a Argentina para "visitar a René". El viejo mago era perspicaz. "Este gallego no viene por mí", sospechó. El gallego acabó por casarse con Lorena. Ella vive ahora en Lugo. Hace dos años empezó en la magia. Le preocupaba que la comparasen con su padre. No era solamente que Lavand haya sido uno de los grandes magos de la historia, es que una vez se compró un vagón de tren para instalarlo en su jardín. Para llevarlo financió una vía ferroviaria hasta su casa.