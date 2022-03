O Concello de Lugo acaba de adxudicar novas obras de renovación do alumeado público, das que nesta ocasión se beneficiarán nove rúas de distintas zonas da cidade.

Unha das contornas nas que se actuará será a Avenida das Américas e dúas rúas próximas, Pomar e Ameneiro.

O segundo proxecto beneficiará a vías da zona do barrio Feijoo, como Perpetuo Socorro, Río Avia, Río Támoga e Río Cabe.

Por último, o Concello mellorará tamén dúas rúas da contorna do parque de Frigsa: Monte Faro e Illas Canarias.

"Continuamos a traballar para contar cun alumeado público máis eficiente, que permita eliminar os elementos contaminantes presentes nas luminarias máis antigas, e mellorando a capacidade lumínica das instalacións", explicou o concelleiro de infraestruturas, o nacionalista Alexandre Penas.

O Concello destinará preto de 500.000 euros á mellora do alumeado nestas rúas, coas que ademais prevé aforrar aproximadamente o 40% do consumo eléctrico que hai agora en cada unha das zonas nas que se actuará.

As instalacións actuais teñen na maioría dos casos moita antigüidade, polo que iluminan pouco e gastan moito.

Máis luz e menos contaminación

Na Avenida das Américas e as rúas Pomar e Ameneiro reducirase o consumo en 2.932 vatios ao ano e deixaranse de emitir 4,7 toneladas de CO².



Barrio Feijoo

Cambiaranse luminarias de vapor de sodio por lámpadas Led e soterraranse as liñas eléctricas. Aforraranse 850 vatios ao ano no consumo xeral das catro rúas nas que se actuará.



6,5 toneladas de CO²

Deixaranse de emitir á atmosfera co novo alumeado público nas rúas Monte Faro e Illas Canarias, que reducirá o consumo en 3.835 vatios ao ano.



Nestas dúas vías colocaranse 55 luminarias de 85 vatios, segundo detallou o goberno local.