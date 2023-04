Ildefonso Saavedra: "En la lista de Candia falto yo y sobran figurantes"

Como suele pasar con las listas electorales, no suelen dejar contentos o todos, en especial a los que se han visto excluidos. Es el caso Ildefonso Saavedra, histórico militante del PP que había abandonado el partido para montar Foro Lucense Independiente (FLI) tras una polémica con Jaime Castiñeria, en aquel momento candidato del PP a la alcaldía.

La nueva candidata, Elena Candia, había conseguido una gran golpe de efecto hace año y medio al conseguir el compromiso del líder del FLI de reintegrarse en el PP y todo el mucho daba por hecho que Ildefonso Saavedra iría en la lista electoral en puesto de salida. Lo daba por hecho hasta él, según reconoce, pero al final se ha quedado fuera.

En su opinión, un error de Candia que puede costarle la mayoría absoluta y la alcaldía: "Hay gente en la lista que ni trabaja ni aporta, no me gustan los figurantes", afirma, para remachar que "el que falta en la lista soy yo, humildemente. Quique Rozas y yo somos los únicos que podemos aportar para llegar a la mayoría absoluta".

Su exclusión, reconoce, ha sido una sorpresa. "Yo pensaba ir. Aparentemente parecía que Elena y yo nos entendimos bien, aunque veo que el que entendió bien fui yo y ella a lo mejor no".

Ildefonso Saavedra, cuya formación FLI obtuvo 841 suculentos votos las pasadas elecciones municipales, no quiere contestar todavía a la pregunta de si está pensando reactivar el partido y volver a presentarse. Quiere darse, dice, un par de días, los que le ha concedido a la propia Elena Candia para recuperar su confianza.

"Estamos negociando, a ver si podemos acercar un tema. Hemos tenido una reunión y tendremos otras. Quizás en un par de días podamos anunciar algo más tangible, veo posible un acuerdo", explica el candidato frustrado.

No avanza nada sobre los asuntos o las salidas que negocia con la candidata a la alcaldía, pero sí "lo que hace falta es que se pongan cosas sobre la mesa. Yo soy empresario autónomo y el humo en una negociación no va a ningún sitio. Habrá que esperar poco para conocer el desenlace: Un par de días, más no espero".