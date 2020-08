El IGVS cobrará los alquileres que dejó de pasar en el confinamiento

Los empresarios de A Tinería que tienen alquilados locales del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) mostraron su malestar por el hecho de que este organismo de la Xunta les vaya a pasar a cobro los alquileres que dejó de cobrarles durante el tiempo que tuvieron que estar cerrados por el confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19.

Según explicaron, el IGVS dejó de cobrarles el alquiler desde el mes de abril, por lo que dieron por hecho que se trataba de una medida de ayuda por parte de la Xunta. Sin embargo, y sin ninguna notificación previa, el IGVS ha tomado ahora la decisión de pasar a cobro estos recibos.

El organismo confirmó a este diario que “a Xunta decidiu non esixir o pago dos recibos dos locais propiedade do IGVS, aprazando o pago dos mesmos. Inicialmente, adoptouse a medida a partir da mensualidade de abril (incluída) e mentres durase o estado de alarma, pero o período ampliouse ata o mes de setembro incluído. Os recibos non pagados durante este período, pasaranse ao cobro fraccionados nos próximos tres anos (36 meses). O aprazamento e fraccionamento, en todo caso, non ocasiona gastos, recargos ou xuros de ningún tipo”.

Al respecto, Isabel Lozano, presidenta de la Asociación de Empresarios da Tinería, asegura que muchos de los empresarios se sienten engañados. “No tuvimos constancia de como iba a ser el procedimiento. Seguramente habría gente que preferiría pagar mes a mes y no de esta forma”, añadió Lozano. “Creíamos que nunca nos los iban a pasar”, reconoció Lozano, “que a partir del momento en que se acabase la desescalada y nos dijesen que teníamos, lo haríamos”, dijo Isabel. Los inquilinos de los pisos de alquiler también se encuentran en esta situación.

Según el IGVS, “a Xunta non pode condonar o pago destes alugueiros nin rebaixar o seu importe, xa que o prohibe a Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia”.